El ejercicio regular es un hábito conocido por promover una salud óptima. Tal vez es la rutina más valiosa que alguien puede incentivar en su vida.

Si aún no has logrado ser muy activo en una rutina diaria, hay cinco tips infalibles para empezar a hacer ejercicio y convertirlo en un verdadero hábito permanente.

Define qué es hacer ejercicio para ti y plantea metas

La palabra “hacer ejercicio” no es muy definida, aunque parezca lo contrario, pues hacer ejercicio puede ser muchas cosas al mismo tiempo y adaptarse según tus preferencias personales: jugar al fútbol, bailar, correr, caminar, ir al gym, nadar y un largo etcétera de opciones.

Así que lo principal es que definas qué quieres hacer exactamente, mientras más específico sea ¡mucho mejor!

Por ejemplo, en lugar de decir solo “salgo a caminar”, se más específico y que el propósito sea “salgo a caminar por 15 minutos y voy a dar un determinado número de pasos (10.000 suele ser un número recomendado)”.

Empieza con un ejercicio fácil

Cuando estás por empezar con el hábito de hacer ejercicio, lo primero que debes de tomar en cuenta es empezar con lo que puedas y ser realista.

De nada sirve proponerse una meta muy ambiciosa y renunciar al poco tiempo.

Cada intento y fracaso debilita la autoestima y genera más resistencia mental para comenzar. Por eso, lo mejor es iniciar simplemente con algo mucho más fácil de lo que consideras capaz de hacer.

Si ya hacías ejercicio antes y lo que necesitas es retomarlo la estrategia de comenzar con muy poco aplica también.

Si ya tienes en mente el ejercicio con el que estás empezando, analízalo una vez más y decide si es realista comenzar con eso.

Elige una actividad (que ya sea un hábito) como recordatorio

La función de un recordatorio no es simplemente para “no olvidar”, es también un fuerte motivador. Genera una cierta presión psicológica y es clave para formar el hábito.

Tu recordatorio puede ser uno o muchos. Por ejemplo: la hoja de papel que acabas de escribir en el punto anterior, una alarma en el móvil, una nota en agenda o los zapatos deportivos en la puerta de casa.

Pero el mejor recordatorio es una actividad que ya sea un hábito en tu rutina.

Es más fácil lograr la meta con éxito si te propones hacer ejercicio justo después de una actividad que ya es un hábito, como, por ejemplo: después de lavarte los dientes, después del café de la mañana, después de acostar a los niños, después de hacer la cama, etc.

Una vez que elijas un hábito como recordatorio tienes que escribirlo y completar el plan de ejercicio.

Encuentra una recompensa saludable

En realidad, el ejercicio por sí mismo tiene que ser la recompensa. Simplemente por los múltiples beneficios que ya conoces cómo verte bien y sentirte mejor. Además de forma natural se producen ciertas sustancias que generan placer y bienestar.

Sin embargo, es probable que al principio el cerebro no se dé cuenta de todos los beneficios y solo esté concentrado en lo incómodo que es. Además, para formar el hábito es necesario contar con una recompensa inmediata.

Si logras elegir una recompensa al esfuerzo que está alineada con tus objetivos, será una motivación para lograr formar el hábito.

Esta etapa de la “psicología de la recompensa”, también es pasajera. Una vez que tengamos el hábito del ejercicio, este se convierte en su propia recompensa.

Lleva un registro diario de avances

Para no exagerar y ver objetivamente el progreso que has logrado, tienes que registrarlo. Esto además se convierte en un fuerte motivador, si lograste más de 10 días seguidos no querrás detenerte y volver al día cero.

Cada día tendrás que registrar si cumpliste o no con tu meta de hacer ejercicio (el plan que escribiste).

El objetivo es no romper la cadena de días cumpliendo tu meta. Si lo logras, el ejercicio se volverá un hábito en tu vida casi sin darte cuenta.

La cadena de metas será una excelente herramienta para ser constante haciendo ejercicio y cumplir con uno de los logros más frecuentes que todas las personas se proponen cada inicio de año.