Hair Castaño Madrigal, el único sobreviviente de su familia

Ese día del terremoto me levanté y dije voy a salir y me hago unas 5 o 4 lustradas y me voy para la casa. Yo trabajé por diez años por los lados de la fuente que había cerca de la droguería municipal, de lustrabotas, tenía para ese tiempo una clientela la brutal y dueños de almacenes me buscaban.

Me fui, caminé y caminé y dije, será que me pasé o qué me pregunté, porque yo no vi el hotel donde me estaba quedando con mi familia, me devolví otra vez, cuando… Vi el hotel en el suelo, ahí vivía con mi mujer y mis dos hijos, toda mi familia murió, les cayó un edificio de 5 plantas, ahí murieron 10. Eso tres días después con las grúas iban sacando y sacando todos esos cadáveres, ya casi podridos.

Mi niña se llamaba Ana y mi hijo Jorge, para mí la pérdida de mi familia fue un golpe muy duro, fue un golpe más duro ese golpe que me hubieran pegado tres tiros en la cabeza, yo quedé casi desmentalizado.

Hoy día soy lustrabotas, pero en el batallón. Todos los coroneles de la Octava Brigada han sido buenos conmigo, una calidad. La realidad es que yo no tengo a nadie, la familia mía son todos los de aquí, de la Octava Brigada

Gloria Cecilia Vargas Cuestas, barrio Antonia Santos, Calarcá

Cuando empezó a temblar, empezó un movimiento suave y después fue subiendo de intensidad y fue algo terrorífico, fue algo muy horrible, recuerdo que se empezaron a caer las cosas de la cocina, se empezaron a caer los cuadros de las paredes, yo le gritaba a mis 3 niños que salieran, pero cuando íbamos a salir la puerta estaba trancada y no pudimos salir.

Cuando pudimos salir a la calle con mi esposo, mis dos hijas y mi hijo, se vivieron momentos de pánico porque hubo gente que empezó a subir a los carros, gente herida, con sangre. La casa de al lado se cayó por completo y estaba una vecina desmayada, a unos trabajadores de una construcción los vi de rodillas en el piso orando porque pensamos que era el fin del mundo porque fue horrible.

Después de eso, mucho pánico porque empezaron a llegar las réplicas, cuando fue el segundo temblor, que fue muy fuerte también, acabó de tumbar muchas casas más y entonces ya se empezaba a ver más heridos, muertos.

Me dirigí a la Policía, vi el comando todo caído, estaban las camas de los policías destrozadas por las paredes y solo se les veía las botas a los policías, era muy miedoso.

Las calles al otro día se veía todo como con neblina, estaba oscuro, no teníamos agua, tampoco luz y lo más terrible fueron los saqueos, nosotros no podíamos dormir dentro de la casa porque nos daba miedo que siguiera temblando entonces, dormíamos con ropa, acostamos a los niños en la puerta de la casa y la gente estaba con palos para defenderse porque empezaron los saqueos, llegaba gente a robar.

