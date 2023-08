Colombia sintió este jueves un fuerte temblor de 6,1 de magnitud junto con varias réplicas fuertes. Aunque el epicentro fue en el departamento del Meta, el hecho causó nerviosismo en varios sectores del país, en este caso en Bogotá.

Minutos después de los primeros movimientos telúricos se conoció la noticia del lamentable fallecimiento de una mujer que se lanzó de un séptimo piso en un conjunto residencial del barrio Madelena; al parecer, la persona sufrió de un ataque de pánico que la llevó a reaccionar así.

Una vecina que presenció el hecho escribió un mensaje en Twitter desde la cuenta @karol_tatiana29, allí contó su dolor por no haber podido hacer nada para impedir la muerte de la mujer.

Me tiene muy triste lo de mi vecina, me tiene en shock, me tiene con miedo, me tiene pensativa y achantada. Que dolor, Dios mío 😞😞😞😞😞😞 todo fue en cuestión de segundos 😞

— Karol Tatiana (@karol_tatiana29) August 17, 2023