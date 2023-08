Una triste noticia fue confirmada en el gremio del periodismo en Cauca: el reconocido comunicador Yamir Mosquera falleció tras enfrentar una serie de complicaciones de salud que lo tenían hospitalizado en una clínica en la ciudad de Popayán.

Mosquera, quien se destacó por su carisma, humildad y dedicación a la comunidad, dejó un legado importante tanto en el ámbito del periodismo como en el trabajo social en su población.

A raíz de su amor por el ejercicio periodístico y su profundo compromiso con la defensa de la libertad de expresión se ganó el respeto y la admiración de colegas y ciudadanos por igual.

“Hace 19 años llegué al Cauca a trabajar en lo que era el periódico El Liberal, me tocó hacer regionales y una de las personas que siempre me ayudó con alegría fue Yamir (…) Siempre me brindó esa alegría que era una característica muy marcada de su personalidad”, dijo el periodista Francisco Calderón.