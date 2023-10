Los taxistas en Bogotá están causando serios dolores de cabeza por estos días en la ciudad con el paro que anunciaron contra el Gobierno Nacional supuestamente porque les han incumplido con promesas. Precisamente, Uriel Alarcón, líder del gremio de conductores, habló con Blu Radio y se pronunció sobre las razones de la protesta.

En primer lugar, el conductor se defendió de los señalamientos que le hicieron los periodistas por bloquear a Bogotá en la noche del partes y aseguró que inicialmente habían planeado una caravana por un carril lateral, pero que la intervención del Esmad y las repetidas órdenes de dispersión llevaron a enfrentamientos más extensos, lo que desató el caos.

De igual manera, Alarcón desmintió que la protesta tuviera que ver con razones electorales, pues se hace en vísperas de la jornada de elecciones que se llevará a cabo el próximo domingo en todo el país. Mencionó que su molestia es principalmente con el Gobierno Nacional.

“Estábamos pendientes de qué pasaba con el Gobierno, porque nos ha ultrajado, nos ha vacilado y mamado gallo. Desde el mismo presidente, nosotros no estamos aquí metiéndonos en política ni nada”, aseguró en la emisora.

De igual manera, el líder de los taxistas también le pasó cuenta de cobro al presidente Gustavo Petro en la cadena radiale, de quien se quejó por los constantes incumplimientos que les ha hecho en las mesas de diálogos que ellos tienen.

“Yo era uribista, pero ahorita me volví apolítico. Yo con [Gustavo] Petro para nada en absoluto. Tratamos de hacer buenas negociaciones, traté de bajarle la situación de hablar mal del señor presidente porque hablaron muy bonito en reuniones. Yo estaba en varias de las mesas, hablaron de que se pudiera acceder a unos a unos subsidios de vivienda, no pasa nada, no hemos recibido una sola cosa”, señaló.

