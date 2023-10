Desde la mañana de este miércoles 25 de octubre, los taxistas salieron a protestar en Bogotá y llegaron hasta la estación de San Mateo, en el municipio de Soacha, donde provocaron los daños más graves.

Mientras que el alcalde de ese municipio asegura que los bloqueos no son hechos por los conductores de buses o taxis de Soacha, en la estación de Transmilenio de San Mateo están pasando hechos gravísimos, pues hay miles de personas que no se han podido mover porque no hay transporte público.

(Vea también: A dos taxistas que no se unieron al paro en Bogotá les rompieron vidrios y los agredieron)

Imágenes de City TV mostraron a hombres parando los taxis que iban con pasajeros y obligando a que se bajaran. Este hecho ocurrió un par de veces. Aún no se ha podido identificar quiénes son estas personas, pero, siguiendo la versión del alcalde de Soacha, no serían conductores de ese municipio.

Pero las personas que protestan no atacan solamente a los taxistas. También lo hacen con los buses intermunicipales y hasta los vehículos particulares que creen son usados para Uber, Didi y otras aplicaciones de transporte.

Eso fue evidente en un video compartido por Noticias Caracol en el que se ve la agresión de varios hombres a un carro gris. El ataque fue directo al vehículo y hasta agredieron al conductor.

Estas son las imágenes que demuestran lo que pasó en la mañana de este miércoles en San Mateo.

#ATENCIÓN | Preocupante situación a esta hora en Soacha. Manifestantes atacan carros y motos que buscan seguir su recorrido hacia Bogotá. Ampliación >> https://t.co/lFL9nTUgrr pic.twitter.com/OiZKYvkWyi — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 25, 2023

Lee También

Paro de transporte en Soacha: videos de los hechos

En diferentes momentos de la mañana sucedieron hechos gravísimos que fueron grabados por los transeúntes que están varados en este punto de San Mateo.

Como no hay servicio de Transmilenio ni se puede usar otro servicio público, las personas llevan horas esperando una opción para moverse a Bogotá.

Como muchos comprenden las razones de la protesta pues los cambios que hará la Alcaldía de Bogotá los afecta a todos, esperan que la situación se normalice a lo largo del día para poder movilizarse, pues algunos tienen compromisos médicos, laborales o situaciones por resolver en Bogotá.

#AEstaHora En Soacha, transportadores impiden el paso de buses intermunicipales y de Transmilenio a Bogotá. TransMilenio informa qué no está habilitada la estación de San Mateo. pic.twitter.com/2U7S5xVxqr — Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) October 25, 2023

Esta es la situación en Unisur en límites con Soacha, bloqueos por transportadores esto se venía convirtiendo en un problema por el rifirafe entre el alcalde de Soacha y @ClaudiaLopez hay tienen las consecuencias y el pueblo a llevar del bulto. pic.twitter.com/J2tjWvxrV2 — Veeduría Ciudadana 🇨🇴 (@Veedorciudad21) October 25, 2023

En soacha San Mateo..bloqueos pic.twitter.com/VZCtU2phSe — Periódico Punto de Quiebre (@Puntodequiebr15) October 25, 2023

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.