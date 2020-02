El autodenominado líder taxista dijo en una grabación, difundida en redes sociales, que “ni siquiera tuvo que hacer fila”, para ingresar a una aplicación que presta el servicio de transporte (como las que él rechazaba) y criticó la seguridad de esas plataformas.

“Desde la cama me les metí en la aplicación. Esa es toda la seguridad que tienen las aplicaciones. Así de sencillo. Señores ratas de la ilegalidad, les mando un abrazo”, dijo Contreras.

Inmediatamente mostró las botas que en ese momento tenía puestas y que dijo iba a utilizar en el paro de taxis, anunciado para el 16 de marzo, para marchar por las calles y el barro.

Posteriormente, atacó a “los señores periodistas” porque, según él, no han mostrado conductores “de la ilegalidad” ofreciendo disculpas por casos de acoso a pasajeras y recordó que los medios de comunicación le dieron voz a una mujer que aseguró que Contreras la acosó hace años.

“A mí, llamó (SIC) una loca diciendo que yo supuestamente la había acosado. Después de dos años y medio me reconoció y en toda la entrevista dijo que todo el tiempo le dije quién era yo. O sea ¡impresionante memoria! ¿Cuántos de la ilegalidad han pedido disculpas por abuso a las pasajeras? Muéstreme uno”, aseveró.

La reaparición de Contreras se da luego de que la aplicación Beat confirmara que él quería trabajar ahí, pero que la plataforma lo rechazó.

Aun así, el mismo taxista que dijo que las conductoras de Uber deberían dedicarse a lavar y planchar se grabó atendiendo a un usuario que pidió un servicio a través de Beat.

“Vamos camuflados. Vamos a hablar con los pasajeros a ver qué opinan sobre la seguridad de nuestras plataformas. Me odiaban, me odian, pero me reciben en cualquier plataforma”, ironizó el conductor.