El año pasado Júpiter fue trasladado por orden del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) del refugio Villa Lorena, en Cali, al Zooparque Los caimanes (Córdoba), con el fin de que estuviera en un lugar más adecuado.

Sin embargo el animal actualmente está en un estado grave de salud por el abandono y los pocos cuidados; después de pesar 300 kilos está casi en los huesos con 90, tiene dañados los riñones y además tiene anemia.

Su anterior protectora cuenta en una entrevista al periódico El Tiempo, que le entró la necesidad de viajar a verlo: “Me dio una corazonada impresionante, como el llamado de la madre y del hijo, era como diciéndome venga que me voy a morir, venga a verme, venga a salvarme”.

La mujer dice que iba en compañía de una familiar a la que le pidió que registrara el momento del reencuentro, pero se llevó un gran desconcierto cuando vio el deterioro del felino:

“La sorpresa que me llevo cuando lo encontré tirado en el piso, no se movía, ni abría los ojos. Yo le gritaba, lo llamaba, ‘mi amor, mi vida, mi corazón’, y el no respondió. Inmediatamente llamé a su veterinario [Delio Orjuela] que siempre lo atendió… Hoy por la tarde se agravó, volvió a recaer, no abrió los ojos”.