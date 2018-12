Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana cuando el taxista José Tamayo transportó hasta el barrio El Cabrero a un turista de nacionalidad mexicana y a una mujer que lo acompañaba, informó Blu Radio.

“Me solicitó el servicio en la Torre del Reloj. Cuando ingresó al carro empezó a discutir con una muchacha, supongo que era su pareja. Le pedí el favor que moderara su comportamiento. Como venía discutiendo, no me avisó a tiempo el lugar de destino y nos pasamos, íbamos llegando a Marbella y el señor se dirigía para El Cabrero. Lo llevé hasta el hotel y cuando le cobré los 8.000 pesos por el servicio me agarró por el cuello y empezó a darme trompadas”, contó Tamayo en la emisora.

El taxista aseguró en la cadena radial que tras la agresión se bajó del carro y se fue a los golpes con el pasajero en vía pública, pero que el hombre le dio varias patadas al carro y después se refugió en un hotel.

“Se metió al hotel y no me pagó la carrera. Se me llevó una gorra y cuando me agarró por el cuello me partió una cadena que tenía. Llegó una teniente de la Policía y no hizo prácticamente nada”, agregó Tamayo.

El Universal de Cartagena compartió una fotografía en la que se ve a Tamayo con el pómulo izquierdo hinchado, y recoge el testimonio de otro taxista que asegura que el turista presuntamente “estaba borracho y pasado de drogas”.

Tamayo anunció que interpuso la denuncia en la Fiscalía por las lesiones que sufrió, y hasta el momento se desconoce qué ocurrió con el señalado agresor.