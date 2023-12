Un nuevo caso de intolerancia se presentó en Armenia, el suceso tuvo lugar el pasado jueves 14 de diciembre a eso de las 7:30 p. m. en la carrera 17 con calle 17, en inmediaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM) en pleno centro de la ciudad. Allí un hombre de 76 años fue agredido física y verbalmente por dos hombres que descendieron de un camión.

La víctima es un conductor de taxi que prestaba un servicio de transporte en el momento y fue identificado como Arley Camargo Beltrán, de 76 años, quien fue golpeado por parte de los dos hombres, y agredido con una navaja en el rostro, un brazo y una pierna.

(Vea también: Religiosa herida en medio de un atraco en Tolima fue sometida a cirugía de urgencia)

Nueva Crónica del Quindío, aliado de Pulzo, pudo establecer contacto con Andrea Camargo, hija de la víctima, quien contó más detalles al respecto, pues, al parecer, la razón que tuvieron los individuos para atacar al taxista fue que no puso las luces estacionarias en el momento en que se detuvo a recoger los pasajeros para prestarles el servicio.

El hombre víctima del ataque recibió heridas de gravedad y actualmente está recluido en la Clínica Central del Quindío recibiendo atención médica, el hombre tendrá que ser sometido a una cirugía ya que uno de sus dos ojos resultó muy comprometido después del ataque y está a la espera de revisión por parte del especialista quien determinará cómo será la intervención quirúrgica, también con la misma navaja le cortaron un pedazo de un dedo, por lo cual le tuvieron que coger varios puntos.

(Vea también: Personas en misa de domingo vivieron momentos de angustia por robo que sufrieron)

Los atacantes después de la agresión escaparon y se refugiaron en un almacén de cadena ubicado en la carrera 18. “Entre las misma personas empezaron a actuar e incluso como que le dañaron el carro a la empresa en la que iban, los victimarios entraron al almacén y los retuvieron hasta que llegara la Policía”, contó Camargo.

(Vea también: Trucos para rastrear un celular robado; esto es lo que puede hacer)

Un teniente de la Policía que llegó al lugar le pudo confirmar a la hija del conductor herido que los atacantes estaban en el CAI La Isabela, aunque el uniformado del lugar le negó a la mujer su identificación.

(Vea también: Engañaron a cadena de supermercados en Colombia y le robaron más de $ 2.300 millones)

En el lugar del hecho existe una cámara de vigilancia a la cual la familia solicitará el acceso para presentarlo como prueba ante la Policía, consultando con el comando central indicaron que la libertad de los sujetos se debió a que el hombre no puso la denuncia.

“Quise instaurar la denuncia con la Policía en ambos CAI y no me quisieron recibir la denuncia, les advertí que no salieran al día siguiente con que no quisimos ponerla y que por eso los dejaron libres, en ninguna de las dos partes me la quisieron aceptar y no dejaron registro de que al menos fui y me negaron todo y me dijeron que fuera a Fiscalía”.