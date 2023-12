El exconcursante del ‘Desafío’ fue puesto bajo prisión domiciliaria por el Juzgado 36 penal de Bogotá, tras negarse a aceptar los cargos imputados. Sin embargo, Miranda se refirió al caso y explicó cuál fue su participación en el fraude, aceptando que había recibido cierta cantidad de dinero.

El fraude, que salió a la luz en mayo, involucra una transacción sospechosa de 2.300 millones de pesos realizada en las oficinas del banco Davienda en Cartagena, a nombre de Jerónimo Martins Colombia S. A. (Tiendas Ara).

Las transferencias se dirigieron a diversas cuentas corrientes de Davienda y Daviplata. La investigación de la Fiscalía reveló que estas transacciones fraudulentas estaban relacionadas con una cuenta falsa de una empresa proveedora de mariscos para Tiendas Ara.

El estafador había falsificado un certificado de la Cámara de Comercio para presentarse como el representante legal de la empresa de mariscos. Se descubrió que la estafa se llevó a cabo después de que la compañía original enviara un cuantioso pedido de productos marinos a las tiendas.

Los receptores de los fondos fraudulentos se ubicaban en varias ciudades de la costa Caribe, incluyendo Cartagena, Valledupar, Sincelejo y Barranquilla, donde le impusieron medida de aseguramiento a Mancuso, por crímenes cometidos en 8 años. Además, se identificó que se enviaron 6 millones de pesos a Rigoberto Ernesto Buendía, empleado de Davivienda, quien presuntamente facilitó las transacciones y también fue enviado a prisión.

En el entramado de esta estafa, se menciona a varias personas, entre ellas, además de ‘Tarzán’, a Brainer Castro Padilla, Deisy Cuadro Narváez, Yulieth Pauline Rodríguez Pérez, Camilo González, Eduardo Carcamo y Gloria Stefanny Gil Gil. Todos ellos han sido beneficiados con prisión domiciliaria.

¿Por qué ‘Tarzán’ está implicado?

Según el propio exconcursante, él había retirado la suma de 10 millones y posteriormente otros 8 millones más, ya que un amigo, a quien conoció en una empresa de publicidad, le había pedido que le hiciera ese “favor”. “Yo, sin más preámbulos, le hice el favor. Le dije que sí”, dijo Miranda a El Tiempo.

El amigo de Miranda, quien presuntamente estaría involucrado en el entramado, agregó que el hombre aún no está a disposición de las autoridades. “Puse una demanda a la persona a quien le hice el favor. Él está huyendo en este momento. Yo no tengo nada que ver con eso”, indicó Tarzán. Además, Caracol estrenará nuevo ‘reality’ en 2024 con Laura Acuña.

Además, Miranda señaló que en el caso, la única prueba que tienen en su contra es el retiro que hizo en el banco, situación que, según él, comprobaría que no estaba involucrado en la planeación del fraude. “No sabía nada hasta que, en las audiencias, la Fiscal explicó el caso”, detalló.

“Yo saqué los 8 millones de pesos del cajero y esa es la prueba que tiene la Fiscalía. Yo no digo que no, yo digo todo lo que pasó y fue eso. La Fiscalía no tiene ninguna otra prueba para vincularme con ese caso. Me vinculan como si yo hubiese sido el autor de toda esa vaina”, expresó al mencionado medio.

“En las audiencias aparece que los otros implicados tienen llamadas entre todos, tienen consignación entre ellos mismos, tienen fotografías y videos en donde están juntos, en donde llegan al banco, en donde hacen ese poco de cosas”, detalló ‘Tarzán’ sobre las otras cinco personas involucradas en el fraude.

A todos los implicados, la Fiscalía les imputó cargos por delitos como concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, uso de documento falso y suplantación personal.

