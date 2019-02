“¿Venden ustedes el tapabocas N95?”. Esa fue la pregunta con la que la reportera de la emisora indagó en varios locales de Bogotá, pues esta protección específica fue la que recomendó usar el secretario de Salud Distrital, Luis Gonzalo Morales, en medio de la emergencia ambiental.

“Todavía no (lo venden). Me he enterado que en ferreterías y partes industriales”, dijo en la emisora Gercy Beltrán, un empleado de Farmacenter.

“No en el momento. Estamos vendiendo el normal”, respondió Luis Cruz, de la cerrajería Electroseguridad.

Por su parte, Diego Álvarez, del Colsubsidio de Quinta Camacho, dijo que allí tampoco está disponible, porque “es un tapabocas que se utiliza más para medios hospitalarios”.

“Como pudieron escuchar, ni en las droguerías y ferreterías más cercanas cuentan con este tapabocas”, dijo la periodista, luego de comprobar que no es tan fácil encontrar este elemento de protección en almacenes de barrio.

Consciente de ello, la Secretaría de Salud adelanta una jornada de visitas principalmente a familias y habitantes de las cuatro localidades en donde se declaró la alerta naranja ambiental (Kennedy, Bosa, Tunjuelito y Puente Aranda), y les repartió los tapabocas N95.

Los que más deben usarlos son niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

“Personas con enfermedades crónicas deben abstenerse de salir en las zonas de alerta naranja. La recomendación es usar el tapabocas N95, que a esta hora entregamos en calles y casa por casa, el cual filtra el 95% de las partículas contaminantes”, recomendó la entidad en su cuenta de Twitter, en donde compartió fotos de la campaña de salud.

Personas con enfermedades crónicas deben abstenerse de salir en las zonas de alerta naranja. La recomendación es usar el tapabocas N95, que a esta hora entregamos en calles y casa por casa, el cual filtra el 95% de las partículas contaminantes #AccionesPurasAirePuro pic.twitter.com/iVLyLhLIBs — Secretaría de Salud de Bogotá (@SectorSalud) February 16, 2019

Conoce el tapabocas N95, que filtra el 95% de las partículas contaminantes y es el apropiado para utilizar ante la alerta por la calidad del aire #SectorSaludRecomienda #AccionesPurasAirePuro #DaleUnaManoABogotá pic.twitter.com/3sREHDLUsx — Secretaría de Salud de Bogotá (@SectorSalud) February 16, 2019

#Hoy 👉 cerca de 300 profesionales de la salud se tomaron la localidad de Kennedy para entregar tapabocas y entregar recomendaciones en salud… Prevenir es de todos #AccionesPurasAirePuro @VMartinez35 @Yulieth_LopezR pic.twitter.com/Qv8RpRJXqr — Subred Sur Occidente ESE (@SubRedSurOcci) February 16, 2019