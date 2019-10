Noticias Uno publicó una serie de conversaciones indebidas entre algunas menores de edad con alguien que en Facebook se identifica como ‘Crisanto’.

Según ese noticiero, la cuenta denunciada promueve al humorista antioqueño Crisanto Alonso Vargas Ramírez, en esa red social y se aprovecha de la ingenuidad de los menores de edad para contactar a niñas, intercambiar fotografías obscenas y hasta de acordar supuestos encuentros sexuales a cambio de regalos o de promesas de alcanzar la fama.

“Yo soy separado y mi debilidad son las sardinas, burro viejo pasto tierno”, dice una de las líneas de un chat en el que supuestamente ‘Crisanto’ pregunta a una menor si le gustan los hombres mayores y la edad que tienen.

“Voy para 15”, respondió una estudiante de colegio a lo que ‘Crisanto’ apuntó: “Eres muy bebé […] Una bebé deliciosa”, registró Noticias Uno.

Frente a esas denuncias, el informativo interrogó a Crisanto Vargas Ramírez sobre su responsabilidad en este escándalo, pero él negó cualquier implicación suya o de su campaña, manifestó que su cuenta en Facebook la administran otras personas y que está claro que “es un defensor de los niños”.

No obstante, ese medio evidenció que ‘Vargasvil’ ha publicitado su campaña con menores de edad en su recorrido por algunas regiones antioqueñas, pero sobre ese particular no se pronunció el candidato a la asamblea departamental.

La campaña de Crisanto Vargas se oficializó hace dos meses, con el aval del partido de gobierno, y con una promesa política de “no servirse del pueblo”.

“Sé que una sola golondrina no hace verano, ni un solo santo todos los milagros, pero me lanzo al ruedo, con las manos limpias, la conciencia tranquila y el corazón dispuesto, a pesar de las tormentas”, señaló el candidato en su cuenta de Twitter.

Vea el informe de Noticias Uno: