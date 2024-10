Este martes 22 de octubre corrió el rumor sobre la muerte de Luciano Marín, conocido en el mundo del crimen como ‘Iván Márquez’. Cabe resaltar que, hace varios años, el líder de la ‘Segunda Marquetalia’ también fue dado por muerto por las autoridades colombianas.

Pasan las horas y aún no hay una confirmación oficial sobre el hecho, pues se presume que en caso de que el sujeto haya muerto, su cuerpo estaría en Venezuela.

Sobre el tema, Luis Gilberto Murillo, canciller de la República, explicó que estaban esperando desde el Gobierno Nacional, pues por ahora no había una confirmación oficial.

Así mismo, confesó que esperaba que esta situación no afectada los diálogos con el grupo armado que Márquez lidera. Del mismo modo, explicó que desde la Cancillería se iba a enviar una nota diplomática para que oficialmente Venezuela de información sobre el caso.

“Esperamos, obviamente no sabemos dónde se encuentra, pero esperamos que eso no afecte los acercamientos para diálogos con la ‘Segunda Marquetalia’. Yo le he dado instrucciones a nuestro canciller para que envíe una nota diplomática pidiendo información, y que confirme o no lo que acabamos de escuchar”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.