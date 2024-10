Por: LARAZON.CO

Diario digital líder en el departamento de Córdoba, con más de 8 años en el ámbito periodístico, llevando la actualidad informativa de la región y el país. Visitar sitio

El Alto Mando Militar mantiene reserva sobre los rumores de la presunta muerte de Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, según informó el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides.

“Estamos pendientes de que haya un fundamento inicial, pero por parte de nosotros no se ha conocido algo específico sobre la muerte de ese individuo”, señaló Cubides, dejando claro que hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el deceso del jefe guerrillero.

(Vea también: Revelan detalles de atentado que había sufrido ‘Iván Márquez’; le tendieron curiosa trampa)

La declaración surge en medio de especulaciones sobre el estado de salud de Márquez, quien supuestamente habría muerto en Venezuela, y coincide con recientes pronunciamientos del Comisionado de Paz sobre posibles acercamientos con este grupo armado.

(Lea también: Investigan posible muerte de ‘Iván Márquez’ (otra vez): Gobierno hizo impensado anuncio)

Sin embargo, el comandante militar enfatizó que, independientemente de estos rumores, las operaciones contra la Segunda Marquetalia continúan sin interrupción. “Acá no hay un cese al fuego, sino unos acercamientos. Eso no significa que no hay ofensiva”, puntualizó.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.