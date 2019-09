En la denuncia, que está en manos de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, según La W, la mujer relata varias situaciones en las que el general Yuber Armando Aranguren Rodríguez la habría acosado.

En una ocasión, relató la subalterna en la denuncia de acuerdo con la emisora, el general Aranguren Rodríguez le habría insinuado que la iba a apartar para que tuviera relaciones sexuales con los soldados.

“…Me dice que me va a llevar a un cerro donde queda un repetidor para que le baje el nivel de testosterona a los soldados…”, dijo ella, citada por el medio.

En otro momento, el comandante, de acuerdo con la emisora, habría acosado a la denunciante delante de otros uniformados.

“En una formación de la brigada, delante de todo el personal, me dijo: ‘Las mujeres no van solo por el pipí, sino detrás del pipí va la billetera’. A lo cual toda la brigada me miraba y se rio de mí…” manifestó la denunciante, según el medio.

La subalterna, indicó el medio, relata que varias veces le exigió respeto a Aranguren Rodríguez, pero este habría ignorado esas peticiones y, por el contrario, seguía con los supuestos acosos.

“En una ocasión me trato con palabras soeces y le pedí respeto a lo que me dijo: ‘Hagamos algo, por cada grosería que le diga, usted me da un beso’”, denunció la mujer, asegura la frecuencia radial.

La mujer interpuso la denuncia ante la oficina de equidad de Género del Ejército en 2018, cuando se habrían presentado esas situaciones, asegura La W.

Como protocolo de protección para la denunciante, dijo el medio, la subalterna fue trasladada de “urgencia” a Bogotá, en donde permanece actualmente.

Esta es la segunda denuncia por acoso sexual que se conoce dentro del Ejército, pues el general Mauricio José Zabala Cardona, que fue clave en la operación contra alias ‘Guacho’, también fue señalado.

A Zabala Cardona, según La W, habría acosado a cinco mujeres; una de ellas se habría intentado suicidar, razón por la que se conocieron las denuncias.

Al respecto, el Ministerio de Defensa le señaló a la emisora su preocupación por las denuncias que se vienen presentado por acoso sexual dentro de la institución, y aseguró que tomarán “medidas contundentes” en los próximos días.