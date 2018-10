El programa Los Informantes lo encontró en Barranquilla, ciudad en la que vive hace unos meses con su mujer y su hija recién nacida, a donde llegó huyendo del régimen de Nicolás Maduro.

Su aparente limitación física por la ausencia total de sus extremidades inferiores empezó como una tragedia, aun sin nacer, cuando su mamá quiso abortarlo luego de cuatro embarazos, dijo Mendoza a ese especial periodístico.

“No me siento ni más ni menos, pero me siento igual que todo el mundo. Mi condición se llama agenesia femoral. Hubo muchos problemas en el embarazo y eso interrumpió mucho mi gestación fetal”, acentúo el joven venezolano.

Abandonado por su progenitora, pero adoptado por su abuela Aura, tuvo conciencia de sí mismo y de su condición cuando quedó completamente solo en la vida a la edad de 9 años.

“Ella (la abuela Aura) hizo algo hermoso que fue ayudarme a sacar la cara por mí y fue ella la que me enseñó a llevar mi vida cuando ella no estuviese”, dijo el joven al recordar que esa mujer protectora le hizo prometer una cosa:

“Alfonso, yo quiero que tú me prometas que vas a salir adelante, que el hecho de no tener piernas no te va a hacer sentir menos que los demás”; y yo se lo prometí, fue una promesa normal, de un niño de 9 años, pero a la mañana siguiente me fueron a decir que mi abuela había fallecido esa noche”.

Desde entonces, tuvo periodos muy duros que incluso lo llevaron a pensar en el suicidio, pero dijo que terminó aceptándose a sí mismo.

“Yo decía que quería tener a una familia, quería tener una novia, quería tener amigos, pero llegué a la conclusión de que yo no le podía decir a una chica que la quería, si yo no podía quererme a mí mismo (…) me iba a suicidar. A los 16 años, ya me acepté por completo”, confesó Mendoza.

En Barranquilla vive en un cuarto pequeño, humilde, con paredes de madera, en medio de la escasez y de las durezas de la vida. Sin embargo, Alfonso Mendoza, que también se hace llamar ‘Alca’, un nombre que significa un nuevo comienzo, se las ha arreglado para responder en su hogar y para darse una oportunidad en Colombia.

“Me gusta que le gente me vea con admiración, que vea en mí a un chico que busca la manera de salir adelante y no que se está quejando de la vida a pesar de que tiene una discapacidad. Afronté esto para demostrarme lo que podía hacer”, aseguró a Los Informantes.

Vea aquí el informe completo: