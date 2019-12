A través de un video, Sergio Fajardo dijo que el objetivo de salir a marchar es para “ratificar el sentido de la protesta social, una expresión legítima de la ciudadanía”.

Por eso, de entrada les pidió a los ciudadanos movilizarse “pacíficamente”, y “rechazar” provocaciones u actos de violencia que se puedan presentar en medio de las marchas.

Fajardo aseguró que como hace dos semanas no pudo salir, ahora que está “aliviado” se decidió a respaldar esta nueva jornada de protestas, que precisamente ya cumplen dos semanas con diferentes actividades y formas de expresión en las calles.

Entre las razones que da Fajardo para argumentar el por qué ahora sí se decidió a marchar, están las de “reclamar por el respeto de la vida de los líderes sociales, por la solidaridad con sus familias, por el cuidado de los niños y niñas para que estén fuera de toda expresión de la violencia en nuestro país”.

Además, dijo, en apoyo a la lucha contra la corrupción, a la que se refirió como “un cáncer” que está permeando a la sociedad.

Fajardo también dedicó unas palabras, y hasta dijo ser partícipe, a esa “juventud que reclama una solidaridad en unos tiempos de incertidumbre en donde los caminos parecen cerrarse, y para acompañar a todas esas familias que sin ningún tipo de filiación política sienten un agobio especial, y hay momentos en donde se tienen que manifestar esos agobios”.

Finalmente, el excandidato presidencial hizo mención a la situación actual entre el Gobierno del presidente Iván Duque y los promotores del Comité del paro, de los que pidió les sean escuchadas sus peticiones y propuestas.

Este es el anuncio de Fajardo:

¡Acá estamos! en las calles con @sergio_fajardo e @ivanmarulanda porque sabemos que no hay futuro, no hay nación si no hay educación. 🎵 Que sea una jornada pacífica. #4DElParoSigue pic.twitter.com/rM7x6OvqDd

— Compromiso Ciudadano (@compromisociu) December 4, 2019