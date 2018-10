El momento se vivió en el recinto de la comisión séptima del Senado en el que se evaluaban las políticas públicas para la resocialización de estas personas en todo el país.

Justo después de que los voceros del Instituto Colombiana de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y los viceministros de salud y trabajo confesaran que no se ha avanzado en esta materia, Polo Narváez contó su historia:

“Yo viví en la calle… cuando tenía nueve años de edad. Un año viví en la calle; e inventé la mentira de que era huérfano de padre y madre y no era cierto, tenía a mi papá y tenía a mi mamá. Hasta que alguien me cogió robando comida, y me llevó y me sentó en un taller de zapatería a aprender el oficio, desde los 10 años”.