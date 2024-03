Por: Focus Noticias

El Senador Ciro Ramírez, actualmente bajo investigación en el caso conocido como las “Marionetas” y detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, ha roto su silencio en una entrevista exclusiva con Focus Noticias.

En esta entrevista, el congresista abordó las acusaciones en su contra, que incluyen delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y tráfico de influencias.

Ramírez expresó su rechazo a las acusaciones y cuestionó fuertemente la credibilidad del principal testigo en su contra, Pablo César Herrera.

Además, criticó los comentarios del expresidente Álvaro Uribe y señaló el escaso respaldo que ha recibido por parte de su partido político. Respecto a ¿sí estuviera frente al expresidente Álvaro Uribe que le diría? el congresista respondió:

“No, yo creo que es un tema que yo ya pasé la página, no le tengo ningún rencor, no le tengo ni molestia ni nada. Yo hoy estoy dedicado a estudiar mi proceso, a defenderme y en volver al Senado de la República porque hoy soy senador hasta el 20 de julio del 2026 por el Centro Democrático”.

El senador también compartió detalles sobre las dificultades personales que enfrenta debido a su detención, especialmente en relación con su familia, mencionando que solo puede ver a su hijo de tres años dos veces al mes y explicando la confusión que siente el niño sobre la situación de su padre, ya que el menor todavía no entiende que su papá esta la cárcel y porque siempre esta fuera de casa.

Además, Ramírez destacó que es el único de los implicados en el caso “Marionetas” que está detenido en una cárcel, y reiteró su deseo de regresar al Senado de la República, afirmando que sigue siendo senador hasta julio de 2026 por el partido Centro Democrático.

“Todos están libres, Y yo sigo aquí en la cárcel”: Ciro Ramírez

Durante la entrevista, el senador discutió específicamente el convenio 670 entre Prosperidad Social y Proyecta Quindío, del cual se le acusa de haber sacado provecho político y económico al presuntamente recibir más de 1.ooo millones de pesos. Sin embargo, Ramírez argumentó que no existen pruebas que respalden estas acusaciones y señaló inconsistencias en el testimonio del testigo estrella, Pablo Herrera, gerente de la empresa creada por la Gobernación.

En cuanto a las posibles conexiones del Exgobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, con el caso, Ramírez sugirió que este tenía una influencia significativa en Proyecta Quindío y mencionó la existencia de chats que podrían implicar al gobernador en actividades relacionadas con contratos y negocios.

Vea la segunda parte de la entrevista exclusiva con el Senador Ciro Ramírez aquí:

Para el Senador los investigadores no han entendido la conexión entre la Gobernación del Quindío y Proyecta Quindío quien firmó los contratos: “El accionista mayoritario de Proyecta es la Gobernación del Quindío, el presidente de la Junta Directiva, es el Gobernador del Quindío. Y resulta que no tiene nada que ver. Y en los chats, el empleado de Pablo Herrera que les conté, que es otro testigo que se llama Alejandro Noreña, en un chat dice el único jefe que tiene proyecta es el Gobernador.

Sobre la relación del Exgobernador Jaramillo y el fallecido Senador Mario Castaño, el político afirma que es “claro que a Pablo Herrera lo mete el gobernador del Quindío de esa época, Roberto Jairo Jaramillo, como cuota política del ex-senador Mario Castaño. Y lo más importante de todo esto, el gobernador pelea con Mario Castaño y decide apadrinar a Pablo Herrera en Proyecta y no lo saca”.

Ramírez también planteó preguntas sobre quién está respaldando económicamente a Pablo Herrera, el principal testigo del caso, insinuando que esto podría arrojar luz sobre posibles motivaciones detrás de las acusaciones en su contra.

El senador Ramírez finalmente se hace una pregunta: ¿Quién está sosteniendo económicamente a Pablo Herrera? Dejo esa pregunta. Me falta conseguir una prueba para pasarle a la Corte Suprema quién está sosteniendo económicamente a Pablo Herrera, hoy testigo principal de todo este proceso. ¿Quién es? No lo puedo decir porque me demandarían por Injuria y calumnia. Cuando tenga las pruebas lo haré”.

Vea aquí la primera parte de la entrevista exclusiva al congresista:

