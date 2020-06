green

“Me retiro de la plenaria. Los he acompañado todos estos días hasta altas horas de la noche”, indicó el senador, en declaraciones recogidas por RCN Radio.

Agregó, según la emisora, que empezó a sentir los síntomas después de asistir a una reunión presencial en la Gobernación del Atlántico, donde estuvo un funcionario que dio positivo por COVID-19.

“En verdad me siento muy mal, porque tengo una tos muy avanzada, un dolor fuerte en el cuerpo con una fiebre y un cuadro que no me gusta para mi organismo. Quiero pedirles disculpas, pero no puedo seguir acompañando la plenaria”, añadió.

En ese momento dejó la plenaria y se hizo la prueba del coronavirus, ahí mismo en su casa, donde también se la practicaron a sus familiares, indicó Blu Radio.

Está previsto que en las próximas 48 horas sea revelado el resultado de la prueba. De ser positiva, sería el segundo caso en el congreso luego de que el representante Liberal José Luis Correa diera positivo después de asistir a una sesión presencial en la Cámara de Representantes, añadió la frecuencia.

El representante Correa contrajo el coronavirus a pesar de llevar una carísima mascarilla de 900.000 pesos que portaba en las sesiones presenciales de la Cámara.