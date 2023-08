La funcionaria estuvo este miércoles en entrevista con el diario La República para dar sus argumentos y exaltar parte de la gestión que lleva en la alcaldía de Claudia López a cargo de uno de los problemas que más aquejan a los ciudadanos: la movilidad.

En medio del espacio, Ávila destacó un dato muy importante y es que solo el 14 % de los viajes en Bogotá se hacen en carro particular, pero esos vehículos ocupan el 85 % del espacio público. “Una inequidad total de cómo nos movemos en la ciudad”, afirmó la funcionaria.

Ante el comentario, Vanessa Pérez, macroeditora de ese diario, cuestionó a la secretaria y le dijo que si eso no es falta de vías.

“Secretaria, haciendo un poco de abogada del diablo , ¿Eso no es falta de vías pues todo el mundo tiene derecho a tener un carro?”, preguntó la periodista.

Ante el comentario, Deyanira Ávila dijo que no es falta de vías y puso un ejemplo que dejó perdidos a muchos: una metáfora de cuando una persona está subida de peso.

“Obviamente todo mundo tiene derecho a tener un carro, pero no todo el mundo lo tiene porque no tiene los recursos. Y es como cuando uno está gordito y la solución es soltarse el cinturón. El problema no es de vías en la ciudad, el problema es que tenemos que racionalizar el uso de los vehículos”, afirmó la funcionaria a ese mismo diario.