Durante la sesión virtual de la Comisión Tercera en la Cámara de Representantes, el congresista magdalenenses Carlos Mario Farelo protagonizó un episodio que se presta para varias interpretaciones. Al momento de tener que encender la cámara para que lo identificaran durante el llamado a lista, el congresista le dijo a la secretaria de la comisión: ¿Te mando un besito pa ver si me ves? El video, que salió de la sesión y se ha compartido por redes, generando varias reacciones: ¿Irrespeto o mamadera de gallo?