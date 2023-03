El representante a la Cámara por el departamento del Cesar, Carlos Felipe Quintero, anunció en sus redes sociales que la aerolínea Satena está revisando la posibilidad de abrir rutas aéreas de Bucaramanga a Valledupar y de Medellín a Valledupar durante el Festival Vallenato.

Cabe recordar que, semanas atrás, Quintero solicitó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que Satena cubriera la ruta Bogotá-Valledupar-Bogotá, tras conocerse que Viva Air y Latam suspendieron sus operaciones y que Avianca es la única aerolínea con este recorrido.

“También me abrieron la posibilidad de vender vuelos ‘charters’ directos para las personas que necesiten este servicio”. Estos vuelos son aquellos que no forman parte de los vuelos habituales y que no se ofrecen por los canales de comercialización tradicionales.