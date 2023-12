Al cierre de este 2023, y luego de más dos años de que finalizara la etapa de juicio, estaba previsto que el juzgado primero penal especializado de Antioquia tomara una decisión de fondo sobre el caso del ganadero Santiago Uribe Vélez.

El hermano del expresidente Álvaro Uribe fue acusado en 2016 por los delitos de homicidio y concierto para delinquir por su presunto vínculo con Los 12 apóstoles, un grupo paramilitar que operó en los años 90 en Antioquia y se le atribuyen cerca de 400 asesinatos.

En particular, la Fiscalía lo señala de haber participado en el crimen de Camilo Barrientos, un conductor asesinado el 24 de febrero de 1994 por supuestamente hacerle favores a los grupos subversivos que delinquían en esa subregión de Antioquia.

Pero no fue así. Ante la duda sobre cuándo se conocerá el fallo de primera instancia, El Espectador radicó un derecho de petición ante el despacho judicial que tiene el caso, que es presidido por el juez Jaime Herrera Niño.

En un documento de dos páginas, esta instancia judicial entregó detalles de por qué le ha llevado tanto tiempo tomar una determinación de fondo del trascendental expediente.

Según el juez: “No ha sido humanamente posible definir una fecha para emitir la sentencia, sin tener que desconocer las reglas que se imponen al cumplimiento de nuestra función y sin vulnerar los derechos de las demás personas vinculados al proceso, por lo que en estos momentos se encuentra a despacho aún en estudio y proyección de la sentencia”.

En su respuesta a este diario, el juzgado de Antioquia indicó que actualmente tiene a su cargo 206 procesos por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, tráfico de estupefacientes agravado, entre otros.

De esos expedientes, dice el juez, más del 60 % se encuentran en etapa de juicio, “resaltando que los términos procesales son más cortos que en la Ley 600, lo que obliga al despacho a darles prelación, fijando en promedio siete audiencias diarias, entre las cuales comúnmente se encuentran tres juicios”. Además, argumenta el juez Herrera, él es segunda instancia en procesos para verificar el cumplimiento de condenas.

El expediente contra Uribe cuenta con 70 cuadernos aproximadamente y alrededor de unos 147 CDs, “aunado a la cantidad de medios de prueba recopilados en más de 20 años de investigación por parte del ente fiscal, ello sin dejar de lado la complejidad en sí misma del asunto, todo lo que implica un análisis minucioso de cara a tomar la decisión que en derecho corresponda (…) Existe una alta congestión debido a la complejidad de los asuntos que aquí se debaten, y en particular la competencia para la jurisdicción de Antioquia, que abarca 116 municipios, la problemática criminal no da respiro”. Este diario buscó a la defensa de Uribe y a la Fiscalía para conocer su postura sobre la demora en el fallo, pero no hubo repuestas.

El abogado apoderado de víctimas, Daniel Prado, le dijo a este diario que conversó con el juez Herrera el 2 de agosto de 2023 y que este le dijo que en cuatro meses habría fallo. Es decir que debía darse antes de que terminara el año.

El penalista señaló que la repuesta del juzgado la recibió con sorpresa, pues “en esa oportunidad me manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura le había liberado carga para que pudiera emitir este fallo, que no es cualquiera. Se trata de un caso, el de los 12 Apóstoles, catalogado desde 2020 como de lesa humanidad. Él tiene ya una percepción directa del caso, pues estuvo en toda la fase de juzgamiento donde los testigos de ambas partes rindieron su declaración sobre los hechos aquí investigados. No creo que tenga un caso más importante que este”.

Además, Prado señaló que la actuación del juez no solo sería violatoria de los derechos de las víctimas sino que también del propio procesado Santiago Uribe, “ya que tanto nosotros como la defensa esperamos un fallo para poder proceder de acuerdo a su fallo de primera instancia. Se ha vuelto una talanquera para el proceso”.

El Consejo Superior de la Judicatura debería tomar cartas en el asunto porque entendemos que ya le liberó carga y ya llevamos más de dos años desde que acabó el juicio y no hay un sentido de fallo, en ese sentido, sinceramente, no sabemos lo que está pasando en el interior de ese juzgado”, puntualizó el abogado de víctimas en diálogo con este diario.

