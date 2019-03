En declaraciones al diario El Espectador, Salgado indicó que los policías lo detuvieron cuando transitaba con su hermano por la avenida 20 de julio, en la isla de San Andrés.

Aseguró que recibió el comparendo por abstenerse a hablar español en el procedimiento policial.

“Dije que no me iba a montar en la patrulla, quería esperar a un abogado para hacer valer mis derechos (…) no entendía por qué me iban a recoger en la calle así no más, sin hacer nada ilegal”, señaló Pomare al periódico.

Por su parte, la Policía se pronunció al respecto y dijo que el hombre se negó a entregarles el documento de identidad cuando hacían un operativo de control de antecedentes.

Además, la institución reiteró que la orden no fue por hablar en creole, la lengua nativa que se habla en varias islas del Caribe.

“Es importante aclarar que nuestro personal uniformado no impone multas, sino que realiza una orden de comparendo para que el ciudadano acuda ante un inspector, quien define si se impone la respectiva sanción”, afirmó la policía en un comunicado, que cita El Espectador.