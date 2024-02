Desde hace varios días, la Policía Nacional está cuadrando la llegada de Salvatore Mancuso a Colombia procedente de Estados Unidos. El Tiempo informó que el exjefe paramilitar será trasladado en un vuelo chárter y no en comercial, el cual está programado para este martes 27 de febrero.

"Hay que proteger su vida": mindefensa habló de la llegada de Salvatore Mancuso a Colombia

La idea es que este delincuente llegue al aeropuerto El Dorado de Bogotá sobre las 2 de la tarde. Luego, se le cumplirá su proceso de deportación y se procederá a verificar su estado de salud para posteriormente dejarlo bajo custodia de la Dijín, según el citado medio.

“Mancuso quedará detenido, debe responder por tres condenas vigentes en Colombia, por lo que será traslado bajo rigurosas medidas de seguridad al búnker de la Dijín“, indicó el impreso.

Una vez Mancuso esté instalado en Colombia, se procederá a informar a los jueces encargados de sus procesos y de manera prioritaria a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de acuerdo con el periódico. El exjefe paramilitar cumplió una condena de 15 años en Estados Unidos por narcotráfico y estuvo otros 3 en un pabellón migratorio.

Cuáles delitos deberá responder Mancuso en Colombia

En Colombia tendrá que responder por dos condenas ante justicia y paz: la Fiscalía le imputó 4.093 hechos por cientos desplazamientos, desapariciones, homicidios, lavado de activos y concierto para delinquir, según el citado medio.

En julio de 2023 el presidente Gustavo Petro designó a Mancuso como gestor; sin embargo, esa figura no le garantiza su libertad inmediata una vez esté en Colombia. La JEP lo aceptó en calidad de sujeto “bisagra” con la Fuerza Pública, pero no como exjefe paramilitar, por lo que tendrá complementariedad con Justicia y Paz, que determinará su libertad o no.

