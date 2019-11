Hernández fue una de las invitadas de la emisión de este viernes del programa La Noche NTN24, en el que hablaron de la situación de orden público que se vivió en el país durante este jueves y viernes, en marco del paro nacional.

En ese sentido, le preguntaron a la periodista colombo-española por la medida de toque de queda que se aplicó en Bogotá este viernes, luego de los disturbios que se presentaron en el sur de la ciudad, a lo que ella respondió que era una medida “innecesaria”.

“Si no podemos confiar en nuestras autoridades para reducir a un grupo de vándalos y tenemos que recurrir a un toque de queda me parece que estamos en manos demasiados blandas, demasiados débiles. A mí me preocupa más eso. Que para detener unos vándalos del sur, cierres toda la ciudad, terrible.”, manifestó la también columnista.