Ambos hablaban en el programa de Vicky Dávila en Semana sobre la forma en que se obtuvo la grabación que tiene comprometido al embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco Santos.

De hecho este no fue el único agarrón que se dio al respecto. Este miércoles, Félix de Bedout y María Isabel Rueda también tuvieron su roce por el mismo tema.

“Uno tiene que responder por las filtraciones, y se las hicieron a los reyes de las chuzadas, que era el gobierno del presidente Uribe”, decía Ocampo. Desde ese momento comenzaban a caldearse los ánimos en la cabina.

“Pacho Santos ha venido hablando cosas, en público y en privado, y quien sabe si sería de esas mismas cosas que montan aquí cuando están pillando delincuentes”, proseguía el comunicador, lo cual generó la primera reacción airada de Hernández:

“Eso de decir que Pacho Santos es delincuente me parece que te estás pasando. Otra cosa es que hayas trabajado para Juan Manuel Santos”: Salud Hernández

“No estoy diciendo eso. Quién sabe si lo estuvieran seguramente siguiendo por algunas cosas”, explicó Ocampo, pero la periodista se mantenía: “Estás insinuando que Pacho Santos es un delincuente”.

Entonces Ocampo terminó por encender la discusión:

Ocampo: “Nadie está diciendo eso. Ese es el vicio de ustedes, de interpretar y poner…”.

“Nadie está diciendo eso. Ese es el vicio de ustedes, de interpretar y poner…”. Hernández: “¿Cuáles son ustedes?”.

“¿Cuáles son ustedes?”. Ocampo: “De las extremas derechas, de poner palabras…”.

“De las extremas derechas, de poner palabras…”. Hernández: “Perdona pero ¿extrema derecha? ¿Yo soy extrema derecha?”.

“Empecemos por respetarnos”, trataba de calmar él, pero la española respondía “empieza tú por respetarme”, y desde entonces interrumpía continuamente repitiendo “extrema derecha de qué”.

“No vamos a desviar la discusión. Aquí la discusión es el error de un embajador que renunció y tiene que renunció”, consiguió señalar Ocampo, pero Hernández no dejó las cosas así y amenazó:

“Si este señor que tengo en frente no dice que es falso que yo sea extrema derecha yo me voy, porque yo no soy política. Yo no me aguanto los insultos”: Salud Hernández

“Tu me acabas de decir que tú eres la extrema derecha”, acusaba la columnista. El diplomático señalaba que a lo que se refirió fue al “vicio de la extrema derecha de estar colocando palabras”: “Yo no he dicho que Pacho Santos es un delincuente”, enfatizaba.

Después de un rato todo volvió a la calma y ambos se pidieron disculpas: “Aprovecho para ofrecer disculpas y si interpretó en algún momento mal, no era la idea, pero sabemos de columnas que eres un poco fuerte”, dijo el exfuncionario de presidencia.

“Lo mismo te digo. Para el que no lo sepa, yo, como periodista, y él, como jefe de prensa, tuvimos una relación pues obviamente no me querían mucho en Casa de Nariño porque yo daba palo, pero Jairo siempre fue un profesional”, respondió ella.

“Hiciste tu trabajo, cosa que no todos hacían porque había otra que no era nada profesional, pero tú fuiste un profesional”, concluyó, sin decir a quién se referiría.

Aquí está el video de la acalorada discusión: