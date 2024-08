Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Más que casas, las propiedades que desalojó la Sociedad de Activos Especiales en el Oriente antioqueño, parecían exclusivos clubs y hosterías. Este 14 de agosto, la SAE logró el desalojo de tres propiedades presuntamente vinculadas a Juan José Valencia Zuluaga, alias ‘Andrea’ o ‘Falcón’, uno de los máximos jefes del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’. Estos bienes forman parte de un extenso patrimonio ilícito que, según las investigaciones, fue acumulado mediante actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

La primera propiedad desalojada es una casa de dos plantas con sótano, ubicado en un lote rural. Entre sus instalaciones se encuentran un estudio, sala de cine, salón de juegos, comedor, dos salas, fogata, zona de jacuzzi, piscina, gimnasio, despensa, pista de bolos, polígono de tiro, galería para autos con elevador, área de servicio con tres habitaciones y dos baños, jardines, biblioteca, turco, cuatro amplias alcobas con vestier y baño privado, bodega, cancha de fútbol, capilla, lago artificial y una fuente.

(Vea también: Atraparon a joven que mató a adolescente de 15 años por robarle celular en Cundinamarca)

Además, en este lugar se hallaron varios vehículos estacionados, pero no se encontraron personas ni animales en el interior. Según señaló la SAE, hubo un intento por entorpecer el procedimiento, una maniobra que no le resultó a los abogados de los ocupantes que presentaron a un adulto mayor y varios menores de edad, alegando que residían en la propiedad. Sin embargo, tras la verificación por parte de la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se constató que los menores vivían en propiedades vecinas no implicadas en la diligencia.

En cuanto al segundo inmueble, es una casa con sala exterior, sala comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, vestier y terraza, dos alcobas secundarias con baño privado y clóset de madera, dos habitaciones para huéspedes, zona de BBQ, jacuzzi, bodega, pesebrera y garaje con edificio independiente, que no mostró señales de ocupación.

(Vea también: Capturan al alcalde encargado de Maicao, La Guajira, por narcotráfico)

Finalmente, en un tercer inmueble, una casa unifamiliar de dos plantas, la SAE encontró un salón exterior, sala, comedor, cocina, zona de ropas, estudio, alcoba principal con baño, vestier y terraza, dos alcobas secundarias con baño privado y clóset, dos habitaciones para huéspedes, zona de BBQ, jacuzzi, piscina, bodega y garaje.

En medio del procedimiento en esta última casa las autoridades encontraron a un ciudadano albanés.

“Se encontraron armas y un extranjero, situación que fue conocimiento de las autoridades que nos acompañaron y, pues, la policía procedió en debida forma, respetando claro que sí la legalidad y el debido proceso durante todo el desarrollo de la diligencia”, señaló Isaac Buitrago, administrador de diagnóstico y alistamiento de la SAE en zona norroccidente.

(Vea también: Hombre salió a rumbear como si nada cargando potente fusil de asalto en el hombro)

Buitrago además precisó que esta diligencia ya había sido suspendida por un juez de la República, pero que luego de sorteado este impedimento judicial se pudo reactivar para hacerse efectiva este miércoles.

Juan José Valencia, alias ‘Falcón’, criado en un barrio humilde de la comuna de Villahermosa, en el oriente de Medellín, se convirtió en un poderoso narcotraficante, capturado y extraditado en 2022 a Estados Unidos. Durante años ocultó su actividad criminal con la careta de empresario exitoso de la construcción y los bienes raíces, con la cual se presentaba ante sus amigos de la farándula y vecinos de la vereda Llanogrande, en el municipio antioqueño de Rionegro.

Tras la captura de quien fuera la mano derecha de Otoniel, el Estado incautó decenas de propiedades de alto valor en el país, más de 50 en total que pasaron a manos del Estado, incluyendo autos deportivos de lujo y fincas de más de 1.000 hectáreas. Por ejemplo, su Ferrari, uno de los juguetes consentidos, fue vendido por más de $725 millones por parte de la SAE en 2023.

(Lea también: Capturaron a médico señalado de abusar de una menor de 13 años: le escribía por redes)

El narcotraficante firmó un acuerdo con la justicia de Estados Unidos para pagar una condena de 14 años a cambio de cooperación, entregar información clave para que desde ese país puedan asestar golpes a los grupos criminales relacionados con el ‘Clan del Golfo’ y el envío de cocaína. Sin embargo, podría salir mucho antes de prisión.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.