La radicación de la reforma a la salud en el Congreso de la República sigue levantando polvareda en varios sectores, incluso del propio Gobierno Nacional, pues hay varios funcionarios que no están de acuerdo con algunas de las medidas que se pretenden implementar con el proyecto liderado por la ministra Carolina Corcho, de quien tienen serios reparos.

Uno de ellos es Roy Barreras, presidente del Congreso, quien ha expresado en varias oportunidades sus inconformidades con la reforma y ha dicho públicamente que tiene serias diferencias con la ministra de Salud. Ahora, volvió a la carga contra Corcho en entrevista con El Tiempo y divulgó cómo es la relación que ella tiene con sus colegas dentro del gabinete presidencial.

Roy Barreras lanzó dardos contra Carolina Corcho por reforma a la salud

“Es una ministra ideologizada y tiene desafortunadamente una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía”, comentó en el periódico.

Además, el presidente del Congreso aseguró que, aunque se habló de que las EPS no desaparecerían, el proyecto sí contempla acabarlas, lo que para él indica una clara desautorización al presidente Gustavo Petro, que ha manifestado abiertamente que las entidades promotoras de salud seguirán funcionando.

“Yo creo que la ministra Corcho desautorizó al presidente, porque hace dos semanas se dio un paso positivo hacia la transición. El presidente va a defender, y yo lo acompaño en eso, una reforma a la salud que haga un sistema más justo, pero el presidente y el gobierno anunciaron que las EPS no desaparecerían. Son 30 años de experiencia en sistemas de calidad, en sistemas de información en línea, en sistemas de distribución de medicamentos, en sistemas de administración de las redes y en resultados eficaces”, expresó en la entrevista.

Finalmente, Barreras indicó que hará lo posible porque la reforma sea aprobada, pero con la premisa de construir sobre lo construido y no afectar la salud de los colombianos.