Si bien el Ejército emitió un comunicado en el que aseguraba que Trompeta “muere en desarrollo de operaciones militares”, y hasta lo relacionaba con un grupo de disidencias de las Farc, el senador Roy Barreras dio a conocer otra hipótesis del caso en medio del debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Según Barreras, la comunidad de Corinto denunció que el Ejército retuvo y se llevó al líder campesino, que fue hallado sin vida a escasos metros “de la casa de la abuela materna”, en la vereda Media Naranja, en donde también encontraron “artefactos explosivos y casquillos”.

“Miren este detalle, senadores, el joven fue asesinado en la finca propiedad de su padre, Belisario Trompeta, en donde decidieron hacer un combate. ¡Qué cosa tan interesante! Un combate en la propia finca, porque testigos dicen que él estaba en su parcela”, afirmó Barreras, según transmisión en vivo del Congreso.

El senador también se refirió al argumento que dio el Ejército en el boletín, en donde aseguró que la víctima “tenía en su poder un fusil M-16, un lanzagranadas artesanal, material explosivo y municiones”. Además, citó el resultado de la autopsia en donde se establece que Trompeta “muere por cuatro disparos: dos en la espalda, uno en el cuello y otro en un brazo”.

“Los campesinos afirmaron que no hubo combate. Ya sabemos que lo mataron en la finca de su padre y de su abuela. Escucharon disparos a las 10:30 de la mañana y luego un sobrevuelo de helicóptero. La comunidad dice que Flower no pertenece a ningún grupo armado, y a esta fecha el ministro de la Defensa no ha aportado ninguna prueba sobre esa afirmación suya. Yo me pregunto, ¿cuántos eran los enemigos en ese combate? ¿Dónde están los otros capturados o las otras bajas? ¿O era el combate de un batallón contra un solo hombre?”, cuestionó Barreras en plenaria del Senado.