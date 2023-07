Este 16 de julio, Roy Barreras fue al altar por cuarta vez. Aunque ya fue aceptado para posesionarse en su nuevo cargo, él aún no se ha ido porque está buscando finiquitar los avales y demás movimientos políticos que necesita su partido de cara a las próximas elecciones.

En este contexto, el exsenador se casó con Claudia González. Este es el cuarto matrimonio de Roy Barreras y ocurre dos años después de que se conociera su separación con su anterior pareja.

Claudia González es una administradora de empresas que hizo parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), así que llevan varios años conociéndose.

(Vea también: “¡Te gané esta batalla, huesuda!”: Roy Barreras canta victoria luego de cirugía por cáncer)

Darcy Quinn compartió dos imágenes del matrimonio al que asistieron pocas personas. El evento sucedió en una hacienda en Mosquera, municipio cercano a Bogotá y, según dijo la periodista, entre los invitados más llamativos estuvieron Laura Sarabia con su esposo; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco y su esposo Eduardo Noriega de la Hoz; el exfiscal Eduardo Montealegre, entre otros. El presidente Gustavo Petro no fue a este matrimonio porque emprendió su viaje a Bruselas para la Cumbre UE-Celac.

Estas son las dos fotografías que se conocen del evento.

El embajador @RoyBarreras se casó hoy . Solo amigos cercanos y sin el Presidente @petrogustavo pic.twitter.com/x2mYstmtuE — Darcy Quinn (@darcyquinnr) July 16, 2023

La ex jefe de gabinete ⁦@laurisarabia⁩ y su esposo acompañaron a ⁦@RoyBarreras⁩ en su cuarta unión pic.twitter.com/j60RaYFQ1k — Darcy Quinn (@darcyquinnr) July 17, 2023

Un aspecto que llamó la atención de este matrimonio es cómo lució Claudia González. La novia de esta boda usó un vestido blanco con el que pudo lucir su curvilínea figura, con un escote en uve, un drapeado en la cintura y una apertura en la parte delantera, que deja caer atrás una cola al estilo sirena.

Lee También

Quiénes son las exesposas de Roy Barreras: se ha casado cuatro veces

Este político le ha apostado al amor con cuatro mujeres distintas. A sus 59 años se casó por cuarta vez y, según dio a conocer La F.M., en el momento del brindis, Roy aseguró que esta vez sí era para siempre y hubo risas.

Sandra Elizabeth Cortés Rocha fue la primera mujer con la que contrajo nupcias en el exsenador. Fue desde su juventud y con ella tuvo tres hijos: Jorge Francisco, Paula (que además es su única hija), y Roy Alejandro, quien fue nombrado para el BID, en Washington. Ese matrimonio acabó hace unos 25 años.

(Vea también: Roy Barreras “le consigue puesto a todo el mundo”, dicen, por altos cargos para su familia)

Luego se casó con María Paula Martínez Pérez, de quien se separó hace 12 años. Con ella tuvo dos hijos: Lorenzo y Simón. Aunque no están juntos, Roy no la desamparó y, aunque su profesión es diseñadora gráfica y no tiene experiencia diplomática, trabaja como cónsul de primera en el Consulado de Barcelona.

Su anterior esposa fue Gloria Arizabaleta, parte de un clan familiar político de Cali. Ellos se casaron en 2014 y y se separaron en 2021. No tuvieron hijos, pero juntos crearon el partido político La Fuerza de la Paz, aunque ella anunció su salida un días después de su creación.