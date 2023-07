Sofía Vergara lleva unos buenos días de vacaciones en territorio europeo, disfrutando del verano y en lugares en los que cualquiera envidiaría estar. Sin embargo, en las fotos, videos y publicaciones de redes sociales no aparece junto a su esposo Joe Manganiello y ha causado extrañeza el mensaje poco amoroso que le envió a la colombiana en redes.

Aunque parece algo menor, para afirmar que Vergara está soltera, los presentadores del programa ‘Lo sé todo’ no solo hicieron esa lectura, sino que dieron su versión de lo que podría estar pasando con las mujeres famosas de Barranquilla, sumando al caso muy conocido de Shakira.

¿Por qué dicen que Sofía Vergara estaría soltera?

En la emisión del martes 11 de julio, el mencionado programa tocó este tema e inició Ariel Osorio con este comentario, en el que se refiere al “mercado del usado” como persona que terminó una relación y quedó soltera:

“Vamos a hablar de una soltera famosísima, internacional, pero colombiana. O sea, son poquitas. Que me tiene seco, levantándome a pito el portón del mercado del usado para que le dé ingreso… ¿Quién lo iba a pensar, que ella, espectacular, a sus 51 años, absolutamente hermosa, la ‘Toti’ Vergara ha celebrado su onomástico junto a sus amigos y cercanos desde las costas de Italia en el Mar Mediterráneo…?”.

En ese momento, antes de soltar el comentario sobre la ausencia del esposo de la barranquillera, interrumpió Elianis Garrido con una pregunta en tono alto: “¡¿Y el esposo dónde está, porque siempre lo publica?!”. Y siguió el mismo Osorio con este comentario en el que afirma que los rumores sobre una separación empiezan a aparecer: “Es la gran incógnita. Lo que llamó la atención de esa celebración es que su esposo Joe Manganiello brilló por su ausencia, por lo que muchos creen y empezó ese rumor a crecer, que Sofía sería la nueva integrante del mercado de lo usado”.

Y Elianis volvió a participar: “Si eso llega a ser verdad, déjame decirte que la soltería está de moda y que algo le está pasando a las mujeres de mi tierra: Shakira, Sofía“. En ese punto, en ‘Lo sé todo’ mostraron imágenes de la celebración de Vergara, en la que le cantan el cumpleaños y después una canción en italiano. Pero no aparece en ningún momento su pareja y la pregunta de los presentadores toma sentido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofia Vergara (@sofiavergara)

Frío mensaje de Joe Manganiello a Sofía Vergara por sus 51 años

Osorio siguió conduciendo el tema y empezó a hablar de Manganiello, que es esposo de la actriz colombiana desde 2015:

“¿Qué estaba haciendo Manganiello, que en ese momento no estaba al lado de Sofía? Nos fuimos a las redes del guapo y galán actor, que le celebró el cumpleaños a Sofía subiendo una tierna fotografía del pasado, en la que aparecen juntos. Pero sigue la duda y crecen los rumores de si es cierta su separación o no”.

Para los integrantes del programa de chismes y entretenimiento, lo que se ve en esta publicación es muy frío, 3 palabras y nada más: “¡¡¡Feliz cumpleaños, Sofía!!!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JOE MANGANIELLO (@joemanganiello)

Y las respuestas de las presentadoras no se hicieron esperar, con molestia y en tono de reclamo para Joe Manganiello por lo que, ellas consideran, una falta de respeto con Sofía Vergara. “¡Ay, no! Eso está muy seco… Ni un corazoncito, ni ‘amor’, ‘reina’, ‘mi princesa’…”, dijo Elianis garrido, a lo que ‘Mafe’ Romero respondió: “Si es así, entonces, que ni me felicite… Qué dureza para expresar los sentimientos”.

Ariel Osorio remató la acción poco cariñosa de Vergara con este apunte: “Como cualquiera, como el señor de la esquina… Las palabras se quedaron cortas… Amanecerá y veremos, tal vez Joe Manganiello estaría trabajando en alguna nueva producción y por eso la ausencia en el cumpleaños de ‘Sofi’… O tal vez la embarró con ‘la Toti’ y se están dando un tiempecito. Veremos qué pasa“.

Y Elianis Garrido, tal como había hecho con Shakira y por su sentimiento de barranquillera, dijo con molestia: “Si se atrevió a ponerle cacho, ese hombre a Sofía, manda… lo que sabemos porque, qué mujer tan espectacular”.