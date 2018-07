La también barranquillera Elianis Garrido estaba cubriendo la llegada y rueda de prensa de la artista, para el programa que presenta, y fue en ese momento cuando aprovechó para hacerse las fotografías.

En la publicación, se aprecia que la presentadora hizo algunas tomas fotográficas mientras Shakira saludaba a los demás periodistas y asistentes al evento.

Finalmente, Elianis logró dos imágenes buenas en la que está posando muy sonriente junto a la cantante.

Este viernes festivo, la presentadora publicó un carrusel con 5 fotos (deslizar o dar click para ver las siguientes imágenes) junto al emotivo mensaje:

“ELLA: Shakira. Los que me conocen saben lo que significa y lo que esperé este momento. Soy y he sido su fan. ¡Ella me inspira, la admiro y la quiero! Fue dulce y amable con sus palabras. Le dedico esta foto a quienes como yo la han seguido todos estos años. Esta sin duda es la foto de una FAN. Y SÍ, cumplí otro sueño esta noche”.