Lo hizo después de que uno de los periodistas que la custodiaba en esa terminal aérea le preguntó: “¿Estás embarazada, Shakira?”, según cita El Heraldo.

A lo que la artista, sorprendida y entre risas, respondió: “No”. Aunque de manera graciosa, de acuerdo con ese diario local, continuó:

“¿Por qué me preguntas si estoy embarazada? ¿Estaba gordita anoche? ¿Se me ve pancita? Debe ser todo lo que comí. Deben ser las arepas asadas que me comí”.