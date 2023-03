Los atracos no dan tregua en ninguna ciudad del país. En las últimas horas se conoció una grabación que deja en evidencia cómo un motociclista fue robado en dos oportunidades cuando llegaba a su lugar de residencia en Medellín.

(Lea también: A comerciante le robaron el celular y, en menos de 72 horas, le hurtaron $ 18 millones)

Los hechos ocurrieron en el barrio Los Angeles – Villa Hermosa. De acuerdo con la queja publicada en redes sociales, la víctima de los ladrones se encontraba estacionando su motocicleta cuando le cayeron.

Video de robo a motociclista en Medellín

En las imágenes de la cámara de seguridad se aprecia que dos hombres se acercaron a la víctima en una motocicleta. Los atracadores le quitaron el reloj y el celular, y emprendieron la huida.

No pasaron ni cinco segundos cuando en la escena apareció otro sujeto en motocicleta que fue directo a pedirle un objeto pequeño, al parecer, un anillo. La víctima no pudo hacer más que entregárselo y, pese a ello, el ladrón le revisó los bolsillos para ver si le quedaba algo más. Como no encontró nada, huyó.

Continúan los hurtos en Medellin con arma de fuego Barrio Villa hermosa los ángeles, sujetos en motocicleta hurtan las pertenencias a un ciudadano que estaba parqueando la motocicleta @PoliciaMedellin @seguridadmed@sebaslopezv pic.twitter.com/Tci30zu6J8 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 2, 2023

Lee También

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín le dijo a Semana que conoció el caso por su difusión en redes sociales (el video acumula casi 90 mil reproducciones), pero no tiene certeza del lugar exacto donde ocurrió el robo.