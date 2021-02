Litwicki, autor del libro ‘Bogotano por accidente’, contó en su cuenta de Twitter que dejó parqueado su carro en una zona “decente” de Bogotá, por una hora, y cuando volvió le faltaba una llanta.

El estadounidense, también profesor de lingüística, reprochó que algunos colombianos lo reponsabilizaron a él por dejar su vehículo en la calle.

“La reacción estándar de los colombianos es señalar que eres un idiota por dejar tu auto desatendido incluso por 3 minutos”, escribió en otro trino, y agregó, como se lee a continuación, que en Colombia “siempre es culpa de la víctima, aquí no hay perpetradores”.

Standard Colombian reaction is to point out that you’re an idiot for leaving your car unattended for even 3 minutes. You were asking for it. That is truly the attitude here. Same for getting mugged, raped, murdered. It’s always the victim’s fault, there are no perpetrators here.

