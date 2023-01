El pasado primero y segundo de enero, cuando una familia que se dedica al comercio tomaba unas vacaciones por fuera de Bogotá, delincuentes le desocuparon su lujoso apartamento, ubicado en el décimo piso de un edificio en el sector de Salitre.

Según contaron las víctimas a El Tiempo, el robo asciende a más de 1.000 millones de pesos. Los delincuentes hurtaron dinero en efectivo, joyas y otros elementos, pues esculcaron hasta en los espaldares de los armarios y las camas.

El atraco, que tiene desconcertados a los propietarios del apartamento, provoca muchas dudas y, por ahora, las autoridades no tienen idea de cómo ocurrió, ya que ni la puerta ni la caja fuerte registraban signos de forcejeo.

Misterioso robo en apartamento de Salitre, Bogotá

Según la versión preliminar, los ladrones habrían entrado camuflados al edificio, logrando evadir los controles de seguridad. Sin embargo, los investigadores analizan si los delincuentes estaban dentro del conjunto desde horas o días antes de la salida de la familia (el 30 de diciembre), explicó el rotativo.

El personal de seguridad del edificio declaró que no notó nada raro y que durante esos días no se registran ingresos de personas desconocidas o trabajadores que no estuvieran autorizados.

Lo más extraño es que antes del robo, al apartamento le fue suspendido el servicio de luz y, según otros residentes, cinco apartamentos más habrían resultado afectados por dicho corte, reseñó el diario. Un testigo aseguró que una persona entró a la torre para cortar el suministro.

Los investigadores señalaron que los ladrones parecen haber ido en busca de algún elemento en concreto, algo escondido en el apartamento. Por tanto, entre las hipótesis que manejan se contempla que alguien que conocía a la familia fue quien reveló qué guardaban allí y cómo entrar.

Por el momento, las autoridades analizan las hipótesis, los videos de seguridad del edificio y las huellas dactilares que detectaron en la propiedad para esclarecer lo ocurrido.