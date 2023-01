La medida de pico y placa en la capital del país tendrá varias modificaciones desde el próximo martes. Aunque el esquema estaba definido, este seis de enero se comunicaron cambios.

En primer lugar, se confirmó que las placas terminadas en 1 – 2 – 3 – 4 – 5 circularán en días impares, mientras que 6 – 7 – 8 – 9 – 0 podrán movilizarse los días pares.

Dicha distribución iba a regir en Bogotá de enero a abril y a partir de ese mes la Secretaría iba a anunciar una nueva ordenación de placas. No obstante, la entidad se echó para atrás y ya no será así. Al parecer, para evitar que quienes tienen un segundo vehículo lo cambien para acomodar sus placas y poder hacerle el quite a la medida.

Pico y placa en Bogotá: cambios pueden ser de última hora

La anunciada rotación de placas cada cuatro meses se cayó. La administración distrital decidió que los dos grupos se mantendrán a lo largo del año. Sin embargo, dejó la puerta abierta para hacer algún tipo de modificación al respecto.

De acuerdo con el decreto publicado este viernes, la Secretaría de Movilidad podrá hacer cambios para establecer la rotación del pico y placa con mínimo 10 días calendario de antelación a la entrada en vigencia de la medida.

“Lo que ha quedado explícito en el decreto es que vamos a revisar y si hay que hacer ajustes se le informará a la ciudadanía con 10 días de anticipación. Por ahora, solo habrá dos grupos de placas”, explicó la alcaldesa encargada, Edna Bonilla.

#ATENCIÓN la alcaldesa (e) de Bogotá, Edna Bonilla, informa que no se rotará el Pico y Placa cada cuatro meses, sino que se le avisará a la ciudadanía 10 días antes de algún cambio, de acuerdo con el decreto establecido. @SectorMovilidad @rcnradio pic.twitter.com/tYKzTNnAMA — Andrés Rodríguez (@AndrePrietoR) January 6, 2023

Lo que no cambia es el horario del pico y placa en la capital del país, el cual seguirá siendo extendido, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche y aplicará de lunes a viernes.