green

El individuo, que portaba su arma hechiza para amedrentar a los ciudadanos, usaba el objeto para delinquir en la localidad de Teusaquillo (centro de Bogotá), informó Noticias Caracol.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, citado por ese canal, el sujeto fue capturado cuando llevaba el arma hechiza en una calle de esa zona de la ciudad.

Por sus delitos, el individuo será judicializado y el arma hechiza será destruida por las autoridades correspondientes, agregó ese noticiero.

En otro caso, un comerciante asaltado en centro de Bogotá clamó por el porte de armas

El asalto ocurrió en el restaurante que el ciudadano administra en el centro de la capital del país, donde llegó un sujeto armado para amedrentar a trabajadores y comensales, informó Noticias Caracol.

En diálogo con ese medio, el hombre contó cómo desenfundó una pistola de aire (arma traumática, pero no letal) que tenía y así sacó corriendo al delincuente del sitio.

“Mi primera reacción fue agarrar un arma traumática que tengo acá, lo impacté en dos oportunidades y él en la huida soltó el disparo y es el que me pasa rozando la cabeza e impacta la tabla de picar y queda incrustado en la pared”, relató el comerciante, en ese canal.

El ciudadano confesó que tuvo suerte, ya que mientras él disparó con la pistola de aire (municiones no letales), el delincuente le disparó con un revólver y lanzó una bala que le rozó el cuero cabelludo.

“El no porte de armas nos tiene a merced de los delincuentes. Ellos no siguen esas medidas, ellos sí cargan armas de verdad, no armas traumáticas. Ayer vimos a la niña que se defendió con un machete contra un arma de fuego”, reflexionó el comerciante, en ese noticiero.

Finalmente, el hombre agradeció a la policía del cuadrante por su rápida reacción, pero clamó para que se apruebe el porte legal de armas para que comerciantes como él se puedan defender ante la incesante delincuencia en Bogotá.

Inseguridad en Bogotá

En este video de Pulzo, ciudadanos, concejales, expertos y la administración Distrital hacen un balance de cómo le ha ido a la alcaldesa en materia de seguridad, en lo que va de su mandato. Pese a que varios delitos se han reducido, en varios aspectos no la calificaron bien: