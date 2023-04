Alrededor de las 09:00 p. m. del viernes 14 de abril, en el barrio Altos del Limón, en Barranquilla, fue robada una camioneta Toyota Fortuner modelo 2022, de placa KXO 299 de Bogotá, perteneciente a la directora regional del Sena Atlántico, Jacqueline Rojas, quien dio a conocer los hechos a través de sus redes sociales.

Rojas compartió la información y fotografía de su vehículo en pro de que los medios de comunicación y ciudadanía en general difundan la noticia y así lograr recuperarlo; además, en entrevista con Impacto News, dio más detalles de lo sucedido.

“Siendo las 9:00 p. m., me bajé en la carrera 65 con 98, cerca de mi casa, frente a la droguería Cruz Verde para comprar unos medicamentos, ahí me interceptaron sujetos que se movilizaban a bordo de un automóvil tipo Sedan color rojo,un tipo iba manejándolo y dos más descendieron y me abordaron, yo me caí y me arrastré en el piso, tratando de moverme hacia la droguería, pero entre los dos me tomaron, me quitaron la cadena, el bolso y cuando traté de reaccionar uno de ellos me dijo que si me iba a hacer matar“, relató Rojas.