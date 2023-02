De acuerdo con versión ventilada por El Tiempo, las víctimas fueron 21 jóvenes que llegaron el pasado viernes 17 de febrero de 2023 al local en cuestión para celebrar el cumpleaños de uno de ellos.

Sin embargo, la alegría del festejo terminó en tristeza y lamento luego de que a todos se les llevaran las maletas que habían dejado guardadas en los casilleros del lugar.

Lo particular fue que a cada uno le cobraron 10.000 pesos por entrar al sitio y otros 10.000, obligatorios, por dejar sus pertenencias en un espacio destinado para tal fin.

Cuando las víctimas alertaron a las autoridades, estas se quedaron sin cómo hacer el respectivo sellamiento debido a que no se trataba de un establecimiento comercial con autorización para atender público.

La madre de una de las jóvenes afectadas fue la encargada de poner la denuncia, pues su hija, una menor de edad, se comunicó con ella después de lo acontecido.

“Mi hija me llamó angustiada y luego yo llego, había dos policías. Me dijeron que no podían hacer nada porque ese predio es la sede de un sindicato”, comentó la mujer en declaraciones destacadas por el periódico.