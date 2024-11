El reconocido ciclista colombiano Rigoberto Urán concluyó su trayectoria deportiva con un emotivo acto de despedida que se llevó a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Durante el evento, al que acudieron miles de seguidores, el pedalista fue homenajeado con la medalla categoría Oro, el mayor galardón otorgado por la Alcaldía de Medellín, en reconocimiento a sus dos décadas de carrera profesional.

Antes de su ceremonia de despedida, Urán participó en el ‘Giro de Rigo’, un encuentro para ciclistas aficionados que él mismo organizó y que marcó su última participación en este tipo de eventos. Personalidades del ciclismo como los españoles Alejandro Valverde y Joaquim ‘Purito’ Rodríguez estuvieron presentes para acompañar al colombiano en este significativo momento.

Sin embargo, el Giro de Rigo no estuvo exento de polémicas. Un video que circuló en las plataformas sociales captó a algunos asistentes gritando “fuera Petro”, en alusión al presidente Gustavo Petro. Este incidente desató un amplio debate en las redes y medios de comunicación. Tras el revuelo causado, Urán fue consultado sobre este tema durante una entrevista en Blu Radio, en la que explicó que era imposible para él controlar las opiniones del público.

“Yo no puedo controlar lo que piensa la gente. Estábamos todos en la rampa de salida, algunos gritaron, claro que los escuchamos, pero uno no puede hacer nada. Uno no puede controlar el pensamiento de 10.000 ciclistas para competir y menos cuando se ha escuchado en estadios. Son cosas que a mí se me salen de las manos”

Urán expresó su preocupación por cómo estas situaciones podrían afectar la imagen pública de los deportistas, especialmente en redes sociales, lugares en los que la información y las opiniones personales pueden ser tergiversadas o magnificadas.

“Las redes sociales ayudan a veces, pero a veces dañan la presencia. Me da tristeza que piensen eso de nosotros porque todos los ciclistas, la mayoría, venimos desde abajo y la única ilusión era poder comprar una casa a la mamá. […] Muchos lo hemos logrado. Aprendí que hay que trabajar porque el deporte es muy cortico”.

Cuál fue la crítica de Gustavo Petro a Rigoberto Urán

La respuesta del ciclista no fue suficiente para apaciguar las discusiones en internet y en la política, ya que el propio presidente Petro se pronunció sobre el hecho en la red social X, criticando el uso político del evento y señalando los riesgos de que sectores políticamente opuestos manipulen este tipo de manifestaciones para sus propios fines.

Lee También

“Pagar por un “Fuera Petro” para que quienes asesinaron 6.402 jóvenes, se robaron el pais y lo dejaron endeudado, vuelvan al poder”, fue la declaración que replicó el mandatario.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.