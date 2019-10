“Como no creo que vaya a ocurrir que usted dé un paso al costado para que el presidente Duque pueda tener mejores resultados, atendiendo el artículo 135 de la Constitución Nacional, le estoy radicando la proposición de moción de censura”, indicó Barreras, asegurando que la moción tiene el apoyo de 15 senadores de varios partidos, según El Espectador.

En junio pasado, la Cámara de Representantes hundió una primera moción de censura promovida por partidos opositores al Gobierno que sostenían que el funcionario no era el idóneo para manejar ese ministerio debido a las fuertes críticas que ha tenido por su gestión.

Cuatro meses después, el congresista del Partido de la U citó algunas de esas razones y agregó cifras y datos sobre el primer año de gestión de Botero para sustentar sus críticas:

En el último año, todos los riesgos de seguridad HAN EMPEORADO -Aumentó el riesgo de confrontación con Venezuela -Se duplicó el ELN -No han podido contener disidencias -Aumentaron las GAO's. -Aumentó inseguridad en ciudades – Fracasó la erradicación y empeoró el narcotráfico.

Después de ampliar algunas cifras, el senador aseguró que “los errores y respuestas del Mindefensa no ayudan al Gobierno”. Anticipando que se matizara el debate como una cuestión electoral, descartó que tuviera ese trasfondo.

Finalmente, Este NO ES UN DEBATE ELECTORAL como se dijo: Primero, los militares no votan y segundo con las propuestas de reforma pensional y laboral que hacen a 15 días de las elecciones los colombianos tienen suficientes motivos para no votar por el partido de gobierno.

— Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) October 15, 2019