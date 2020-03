green

En una de las llamadas filtradas se escucha a Hernández referirse al presidente como su “hermano”.

‘Ñeñe’: “Yo no soy un tipo de problemas, yo soy un tipo de trabajo, verraco. Me gusta el trabajo, y lo que he tenido lo he tenido honestamente, he sido un tipo investigado por la Fiscalía, conmigo no han podido porque soy un tipo honesto; mis teléfonos están interceptados.

Interlocutor: (inaudible) “vagabundería”.

Ñeñe: “Y yo te voy a decir una cosa, yo no tengo porque hablar (…) yo soy un hombre honesto, ¡hijueputa! Y a mí donde yo voy, el Fiscal de la Nación, el que sea me rinde pleitesía. ¿Ya me entiendes?, porque yo llego donde el Fiscal y llego pues grande… Vargas Lleras, el presidente Uribe. Ey, porque saben que yo no soy bandido… si yo fuera bandido, no me llevan allá”.

Ñeñe: “No, no, solamente Duque… (inaudible)”.

Ñeñe: “El presidente es mi hermano”.

Interlocutor: “Pero te conocen”.

Ñeñe: “No, no, no, no es que te conocen… Mi hermano, a mí me acaba de buscar el alcalde de Valledupar y el gobernador que le ayude aquí a gestionar unos contratos que tienen unos proyectos”.

De acuerdo con ese mismo medio, en uno de esos audios el asesinado ganadero deja ver que el Fiscal General de la Nación prácticamente le rinde pleitesía a él.

“Eso justifica por qué razón no los han investigado de una u otra manera”, sugiere una analista de ese medio.

“Hay algo que es muy grave. Dice que él (el ‘Ñeñe’) llega a la Fiscalía por la puerta grande y menciona a Vargas Lleras. ¿De qué Vargas Lleras está hablando? Menciona también a Uribe y habla del presidente (Duque)”, recalca Vicky Dávila.

Y, con toda normalidad, el ganadero fallecido nombra a varios miembros del Centro Democrático, nombra ministros de los cuales dice ser muy allegado.

Ese medio no revela la fecha de los audios del ganadero que fue asesinado el 2 de mayo del 2019 en Brasil.

La cercanía del ‘Ñeñe’ con el Centro Democrático era clara y confirmada por diversas fotos que tenía en sus redes sociales. Aunque estas no comprueban del todo que la relación fuera recíproca, su apoyo a la campaña presidencial de Iván Duque sí era más que evidente.

Este año, las interceptaciones telefónicas que se le practicaron a Hernández antes de morir terminaron por revelar que hablaba de compra de votos para la campaña de Duque e incluso mencionaba a un personaje de apellido Uribe.

A raíz de esto, la Fiscalía abrió una investigación al respecto y determinará si había razones para pensar que sí hubo alguna irregularidad.