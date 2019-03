Así lo resalta el diario español El País entre los fragmentos que adelanta del texto de Santos, en medio de una entrevista que le hizo al exmandatario de Colombia, sobre la publicación que sacará con la editorial Planeta.

“La página 555 ofrece un ejemplo notable de la sensación que tiene el lector de estar dentro de esa habitación tan especial: “Un día, José Obdulio [Gaviria, asesor de Uribe, por entonces presidente] me llamó por la línea directa de Presidencia -el llamado falcon- y me pidió, como lo más normal, que interceptara las comunicaciones de la senadora liberal –cercana a Hugo Chávez– Piedad Córdoba. Me negué rotundamente, le pedí que nunca me hiciera ese tipo de solicitudes, y jamás me volvió a repetir la petición. Tal vez fue por eso que usaron el DAS y no la inteligencia militar para las chuzadas [escuchas ilegales] que luego saldrían a la luz””, se lee en las líneas que harán parte del ya polémico libro que hasta generó reacciones anticipadas de Álvaro Uribe Vélez.

En el 2009 se conoció que el DAS grabó conversaciones de opositores, periodistas y magistrados, delito por el que fueron judicializados después altos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, que Santos acabó en 2011.

“Mire, yo he sido tajante, tan contundente cuando le dije a José Obdulio que por ningún motivo le iba a hacer eso y que nunca más me insinuara algo parecido, que ellos tomaron distancia en ese sentido. Y la verdad es que nunca más me insinuaron nada remotamente parecido. Eso tengo que decirlo con toda claridad. De manera que eso fue suficiente para que por lo menos a mí no me propusieran nada de lo que después se supo que hicieron con los personajes con que se reunieron y las historias que han salido. Yo no era parte del sanedrín del presidente Uribe, nunca lo fui. A mí me tenían mucho respeto, pero también me tenían mucha desconfianza”, se lee en otro aparte publicado por el diario español.

La entrevista con Juan Manuel Santos también revela qué fue lo primero que le dijo el senador Álvaro Uribe Vélez cuando se reunieron tras el triunfo del ‘NO’ en el plebiscito, al igual que los detalles de cómo vivió este golpe el entonces presidente de Colombia, que lo llevó a pensar hasta en la renuncia.