El partido que lidera el expresidente y senador Álvaro Uribe efectuó encuesta internas, y en todas ganó Carlos Fernando Galán, “que es lo que más les preocupa”, dijo al respecto Caracol Radio.

De acuerdo con ese medio, el Centro Democrático anunciará este lunes su coaval al candidato Miguel Uribe.

La periodista Mábel Lara calificó el proceso que culmina con este anuncio como “sabotaje” durante toda la campaña de Garzón.

“Todo el tiempo ella se metió en lo que planteaba el partido, en las encuestas, en las investigaciones, en fin, y finalmente le dicen: ‘No, usted no va porque no nos gusta’. Y porque no la ven en las encuestas”, dijo Lara.

La encuesta interna del uribismo, agregó la emisora, también preguntaba “¿Por quién nunca votaría?”, y la encabezan Claudia López y Lucho Garzón, y el que menos porcentaje de desfavorabilidad tenía era Carlos Fernando Galán.

Ahora el tema es si Ángela Garzón va al Concejo de Bogotá, a sabiendas de que ya la habían dicho al concejal Andrés Forero que encabezara la lista del Centro Democrático al cabildo capitalino.

Para Caracol Radio, el video en el que Garzón aparece con el periodista y ‘youtuber’ Daniel Samper Ospina fue “lapidario” para ella, sobre todo “en los sectores más radicales”.

Así, ganaron María Fernanda Cabal y Gabriel Santos, que encabezaron esa especie de frente contra Garzón, añade la emisora.