Por: El Espectador

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El rescate de Andrés Felipe Malaver Guzmán, trabajador de la mina La Gallinacera en Cucunubá, Cundinamarca, avanza sin resultados concretos desde que fue reportado como atrapado el 16 de octubre. De acuerdo con el comunicado más reciente del Puesto de Mando Unificado (PMU), los esfuerzos se han extendido durante 89 horas en jornadas continuas que no han logrado dar con el paradero del minero. Los equipos se concentran actualmente en reducir el nivel del agua dentro de la mina, una labor que se ha convertido en la principal prioridad antes de retomar tareas de búsqueda directa en el interior.

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La mina La Gallinacera está ubicada en el manto 7, bajo el título minero 1926T. Según la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Servicio de Salvamento Minero, responsables de las labores subterráneas, las condiciones de seguridad y la evaluación ambiental son factores fundamentales que determinan el ritmo de avance en el rescate. El procedimiento continúa apoyado por la empresa operadora Sociedad MyM S.A.S., así como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, la Policía Nacional y la Alcaldía de Cucunubá, que hacen un monitoreo constante del desarrollo de la emergencia.

Los reportes oficiales indican que, además del bombeo constante de agua al interior de la mina, se llevan a cabo revisiones periódicas de la maquinaria y se analizan las condiciones ambientales dentro de la bocamina. La presencia de agua y la seguridad estructural son los principales obstáculos a los que se enfrentan los rescatistas. Aunque las operaciones no se han detenido en ningún momento, hasta ahora no se ha definido una fecha límite para culminar el proceso de extracción de agua ni para avanzar hacia nuevas etapas de la búsqueda.

El primer comunicado del PMU, emitido después del incidente registrado el 16 de octubre, ya advertía sobre la necesidad de actuar con precaución y de consultar únicamente información verificada, evitando así especulaciones alrededor del caso. Las autoridades insisten en que la prioridad es salvaguardar la vida tanto del trabajador atrapado como de quienes participan en las labores de rescate, reiterando el llamado a la prudencia y a la consulta de fuentes oficiales para conocer cualquier novedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos que siguen las autoridades en el rescate de un minero atrapado en la mina La Gallinacera?

Las autoridades, lideradas por la Agencia Nacional de Minería y el Servicio de Salvamento Minero, continúan con el bombeo de agua como primer paso para garantizar el acceso seguro. Paralelamente, realizan inspecciones técnicas en la maquinaria y monitorean el ambiente en el interior de la bocamina, antes de proceder con la búsqueda directa del trabajador. La coordinación del Puesto de Mando Unificado, con apoyo de entidades locales, garantiza una supervisión constante de las condiciones en la zona.

¿Qué implica el trabajo del Puesto de Mando Unificado (PMU) en emergencias mineras?

El Puesto de Mando Unificado es una entidad de coordinación que integra a diferentes organismos y autoridades para supervisar y dirigir las acciones en una emergencia minera. De acuerdo con los reportes citados, el PMU en Cucunubá involucra a la ANM, bomberos, Policía Nacional y la alcaldía local, quienes monitorean la situación, dirigen las operaciones y garantizan que se sigan los protocolos de seguridad establecidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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