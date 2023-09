A las 4:39 p.m. de de este martes Alexánder Arcila publicó en el grupo de Whatsapp ‘Aves Caldas’ la foto de un perezoso de dos dedos en unas cuerdas en la entrada del barrio Los Nogales, de Manizales, por la vía Panamericana.

El biólogo de la Universidad de Caldas Juan Felipe León León vio el mensaje, recomendó avisar a Corpocaldas y aprovechó para ir al sitio para hacer un ejercicio de educación ambiental con la comunidad. “Para que la gente se entere un poco de qué es lo que está viendo y el porqué está ahí el animal”, expresó.

Mientras habitantes del barrio, la mayoría niños y niñas, y algunos curiosos observaban al animal desplazarse lentamente por las cuerdas, llegaron unos policías que lo escoltaron desde el piso; y después arribaron dos funcionarios de Corpocaldas, Bomberos de Manizales y personal de Chec, pues se creía que estaba en cuerdas de la energía eléctrica, pero se trataban de unas líneas de fibra óptica.

El perezoso llegó hasta un árbol de aguacates, allí el personal especializado con ayuda de la escalera de una máquina de Bomberos, lo atrapó y lo rescató.

Foto | Cortesía Juan Felipe León León | LA PATRIA

Óscar Ospina Herrera, profesional especializado en fauna silvestre de Corpocaldas, indicó que en la valoración médica encontraron que el perezoso se encontraba en buenas condiciones. Se trata de un macho adulto que pesó 5 kilos. “Consideramos que su estado es óptimo, procederemos mañana a reubicarlo a primera hora en un bosque cercano a Manizales, donde pueda continuar su desarrollo normal”, apuntó.

¿Por qué llegó a esa zona urbana?

Foto | Cortesía Juan Felipe León León | LA PATRIA

León León recordó que Manizales es una ciudad rodeada de bosques, con áreas periurbanas, lo que hace que estos eventos sean posibles. Recordó el registro que se hizo de un puma en el barrio La Enea en el 2017, los hallazgos de monos nocturnos en La Francia, o los constantes avistamientos de zarigüeyas, perros de monte y zorros cerca de barrios. También que la frontera urbana se está adentrando cada vez más a sitios naturales.

Indicó que a unos 200 metros de donde se halló el perezoso hay un pequeño bosque. “Sabemos que estos animales no van a reconocer la diferencia entre una liana y un cableado, simplemente lo ven como un recurso, pero ahí hay una altísima vulnerabilidad puesto que igual no hay un polo a tierra… afortunadamente su recorrido finalizó en la copa de un árbol y no electrocutado por contacto con un transformador de energía”.

Sostuvo que en algunas ocasiones estos desplazamientos se dan de manera natural, pero en este caso pudieron intervenir actividades humanas. “Estoy seguro que no era la ruta habitual de ese perezoso, puede que un evento antrópico como el uso de pólvora, el humo o la tala de bosques cercanos haya influido”.

Esta hipótesis la refuerza, agrega el biólogo, en que su condición fisiológica es de un adulto en buenas condiciones, no se trata de un juvenil que está buscando establecer su territorio. “Puede que sea un evento fortuito, pero la verdad no tenemos certeza sobre eso”, apuntó.

Sobre la especie

El biólogo les explicó a unas 40 personas presentes en el rescate del animal, que se trataba de un perezoso de dos dedos, que está presente en esta zona de Los Andes. En Colombia hay otras dos especies. Reiteró que es perezoso a secas, sin el oso, ya que esa es otra familia distinta.

Aprovechó para decirles que ese perezoso de dos dedos no es común de observarlo, a pesar de que es una especie que no está bajo alguna categoría de amenaza. Les enseñó que se trata de un mamífero herbívoro, que se alimenta sobre todo de hojas, aunque en algunas ocasiones come fruta, y que tiene un metabolismo lento, por eso su comportamiento tan pausado.

Sobre su rol ecológico, León León les contó que el perezoso a través de su pelaje ayuda a dispersar polen y a través de sus heces, semillas. Aclaró que aunque los primates son los conocidos por ser los ingenieros del ecosistema, los perezosos al comer hojas también cumplen con esta función. Al igual que sirven como alimento de otros predadores.